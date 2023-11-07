Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ | 2023 Öğretmenler günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        Türkiye'de 1981 yılında alınan kararla kutlanmaya başlanılan 24 Kasım her yıl öğretmenler günü olarak kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu günün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Kasım ayının gelişiyle birlikte gözler 2023 Öğretmneler Günü tarihine çevrildi. İşte 2023 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihi ve denk geldiği gün...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 22:02 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğretmenler günü tarihi, Kasım ayının ilk haftası itibarıyla araştırılmaya başlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü, eğitim ve öğretim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan öğretmenlerin toplumda oynadığı rolü onurlandırmak için her yıl kutlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuatın ardından veliler ve öğrenciler "2023 Öğretmenler günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?" araştırmalarına başladı. İşte 2023 Öğretmenler Günü tarihi...

        2

        2023 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE TATİL Mİ?

        Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Tüm yurtta coşku ile kutlanan Öğretmenler günü her ülkede faklı tarihlerde kutlanıyor.

        Öte yandan Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

        3

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ NEDİR?

        Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

        Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"