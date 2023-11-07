Öğretmenler günü tarihi, Kasım ayının ilk haftası itibarıyla araştırılmaya başlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü, eğitim ve öğretim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan öğretmenlerin toplumda oynadığı rolü onurlandırmak için her yıl kutlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuatın ardından veliler ve öğrenciler "2023 Öğretmenler günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?" araştırmalarına başladı. İşte 2023 Öğretmenler Günü tarihi...

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Tüm yurtta coşku ile kutlanan Öğretmenler günü her ülkede faklı tarihlerde kutlanıyor.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ NEDİR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.