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HaberlerFutbolSüper LigBB ErzurumsporOğuzhan Özyakup ve Ghezzal'den zemin isyanı: "Resmen taşta oynadık!"
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Beşiktaşlı futbolculardan zemin isyanı!

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'u yenen Beşiktaş'ta maç sonunda konuşan Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup zemine isyan etti. Cenk Tosun'un sakatlanmasını zemine bağlayan futbolcular tepki gösterdi

Oğuzhan Özyakup ve Ghezzal'den zemin isyanı:

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenip şampiyonluk yolunda önemli bir adım atsa da Cenk Tosun'un sakatlığı moralleri bozdu. Diz kapağından sakatlık yaşayan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun sezonu kapattığı belirtilirken maç sonunda konuşan Beşiktaşlı futbolcular da zemine isyan etti.

Beşiktaş'ın üçüncü golünü atan Ghezzal, "Zor oldu. Zemin sıkıntılıydı. Önemli olan eve 3 puanla dönmekti. Şu an Cenk için üzgünüz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" derken Oğuzhan Özyakup ise daha sert konuştu. Milli futbolcu "Tamam Erzurum soğuk, kar yağıyor ama dünyada sadece Erzurum soğuk değil. Bildiğiniz taşta oynadık. Sakatlık riskini çok yükseltiyor. 60-70 dakika taşta oynadık. Stadyumda ısıtma var mı, varsa neden kullanılmıyor, yoksa neden yapılmıyor. Anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

"MAÇ ÖNCESİ ISITILSIN' DEDİK KABUL EDİLMEDİ"

Maç öncesinde önerilerinin kabul edilmediğini belirten milli futbolcu "Erzurum soğuk bir şehir. Anlıyoruz ama başka ülkelerde de yeterince soğuk ülkeler, şehirler var ama zeminler iyi. Gerçekten olmaz. Zemin taş. Sakatlık riskini bu zemin çok artırıyor. Cenk'e çok geçmiş olsun. Şanssız bir durum. Buna önem verilsin. Maça çıkmadan önce hepimiz bu zemin niye bu kadar sert dedik. Islatılsın dedik, kabul edilmedi. Bunlar önemli şeyler. İnşallah bu zeminlere önem verilir. Ders çıkarırız. Soyunma odasında 1 kişi sevinemiyor. Cenk'in sakatlığından ötürü. Hiç ses çıkmadı. Zor bir durum" dedi.

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Larin de zemine tepki gösterirken sakatlığıyla ilgili bilgi verdi:

"Zor bir maçtı. Bu zeminde oynamak da zorlaştırdı. Maçta iyi oynamadık ama şampiyon gibi oynadık. Bu tarz performansla 3 puan almak önemlidir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Yorgunluk ağrısı oldu. Hafta içi iyileşirim ve bir sonraki maçta hazır olurum."

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