        ÖİB 7 ilde 15 taşınmazı satacak - İş-Yaşam Haberleri

        ÖİB 7 ilde 15 taşınmazı satacak

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 14 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ÖİB 7 ilde 15 taşınmazı satacak

        ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre Kayseri'nin Talas, Muş'un merkez, Muğla'nın Ula, Manisa'nın Akhisar, Eskişehir'in Tepebaşı, Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Son teklifler Kayseri, Muş, Muğla ve Manisa'da taşınmazlar için 31 Mart'a, Eskişehir'deki 5 taşınmaz için 1 Nisan'a, Gaziantep ve Tekirdağ'dakiler için 2 Nisan'a kadar verilebilecek.

        İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, süreç pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

