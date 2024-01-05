Okan Buruk 11'i netleştirmeye çalışıyor
Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Kart cezası bulunan Sacha Boey ve Lucas Torreira takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye çalışıyor
Galatasaray'da Tümosan Konyaspor mesaisi devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı 8 maçı da kazanan sarı kırmızılı ekip bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, görev vereceği 11'i netleştirmeye çalışıyor. Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in Abdülkerim Bardakcı ile birlikte stoperde yer alması bekleniyor. Sacha Boey sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Okan Buruk, savunmanın sağında Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapacak. Barış Alper'in sağda oynaması halinde, sol bekte Kazımcan Karataş görev yapacak.
Galatasaray'ın orta sahasında da önemli eksikler var. Cezalı Torreira ve sakatlığı bulunan Oliveira'nın yerine Ndombele ve Kerem Demirbay'ın forma giymesi bekleniyor.
Kaan Ayhan'ın maça sağ bekte başlamaması halinde, orta sahada forma giyme ihtimali de oldukça yüksek... Hücumun solunda Kerem Aktürkoğlu, sağında ise Wilfried Zaha görev alacak.