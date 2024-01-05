Okan Buruk 11'i netleştirmeye çalışıyor

Okan Buruk, savunmanın sağında Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapacak. Barış Alper'in sağda oynaması halinde, sol bekte Kazımcan Karataş görev yapacak.

5 Şurada Paylaş!









Galatasaray'ın orta sahasında da önemli eksikler var. Cezalı Torreira ve sakatlığı bulunan Oliveira'nın yerine Ndombele ve Kerem Demirbay'ın forma giymesi bekleniyor.