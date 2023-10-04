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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 01:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:18
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        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez geriye düştüğü maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü önemli açıklamalarda bulundu

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        "EN İYİSİNİ YAPTIK"

        "Galatasaray'ın sanırım Manchester United'a karşı ilk galibiyeti. Ben Başakşehir ile kazanmıştım. Oynadık, çekinmedik. Rakibimizle yakın verilere ulaştık. Manchester deplasmanında yapabileceğimizin en iyisi bu. İlk yarıda daha iyi işler yapabilirdik. Mutluyuz, gruptan çıkmak istiyoruz. Çok fazla sevinecek zaman yok, Antalyaspor maçı var. Çarşamba takım izinli, sonra lig için çalışmalara başlayacağız. "

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        "4'Ü ATABİLİRDİK"

        "Kaan Ayhan iyi oynadı. Rakibimize pozisyonlar verdik, biz de pozisyonlara girdik. Durmadık, rakibin kalesine çok fazla gittik. Penaltıyı atsak, 4'ü de bulabilirdik. Karşımızda gerçekten çok hızlı hareket edebilen bir takım vardı. Savunma arkası koşuları çok iyi. Son dakika atağa giderken top döndü, neredeyse pozisyon veriyorduk."

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        "AVRUPA FATİHİ GALATASARAY"

        "Deplasmanda Manchester United'ı yendik, 4 puanla ikinciyiz. Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı."

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        "BU SENE HİÇ KAYBETMEDİK"

        "Bu sene hiç kaybetmedik. Hakim Ziyech'i hazırlıyoruz, Tanguy Ndombele'yi hazırlıyoruz. Bir yandan da maç kazanıyoruz. Bu kadar yoğun tempoda, bu derece yoğun maç oynamak... Oyuncularım bu dönemi en iyi şekilde atlattılar. Büyük bir mücadele ortaya koydular."

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        "OYUNUMUZU BOZMADIK"

        "Geriye düştükten sonra Manchester United'ın oyunu ve skoru yukarı çıkmasından korku duyduk. Ancak oyunumuzu bozmadık. İki kere beraberliği yakaladık, penaltı kaçırdık. Rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj da oldu. 4'ü atabilirdik. Ama gol de yiyebilirdik. Maçın sonunda baktığımızda istediğimiz de oldu. 4. golü atıp maçı bitirebilirdik."

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