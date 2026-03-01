Okan Buruk: Ben bir ipin üstünde yürüyorum

"BEN BİR İPİN ÜSTÜNDE YÜRÜYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm olumsuzluklarla ilgili sorumluluğu üstlendiğini belirterek oyuncuları için taraftarlardan destek istedi.

Teknik adam olarak çok sık eleştirildiğinin sorulması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Ben bir ipin üzerinde yürüyorum. Galatasaray'da çalışıyorsanız her hafta başarılı olmak zorundasınız. Dengeyi kaybettiğimiz yerler oluyor ama çok şükür düşmüyoruz. Bana, 'Çok mütevazısın. Bundan dolayı insanlar seni eleştiriyor.' diyorlar. Ben Okan Buruk'um. Ben buyum. Bunun dışında biri olamam. Benim için öncelik Galatasaray'ın başarısı. Bazen hata yapsam da Galatasaray için mücadele ediyorum. Bazen her sorumluluğu üzerime alıyorum. Futbolcuların hatalarında da birinci sorumlu kişi benim. Bunlar işimin ince ayrıntılarından biri. Ancak sokaktaki ilgi farklı, sosyal medyada yazılanlar farklı. Ancak eleştirileri de dikkate almak gerek. Hiçbir zaman, 'Biz eleştirilemeyiz. Bize kimse bir şey diyemez. En iyisini ben biliyorum.' demiyorum. Herkes futbolla ilgili bir şey konuşabiliyor. Eleştiri yapmaları da çok normal. Çok büyük bir takımın başındayım. Bu takımın başarılı olması için çok büyük emek veriyoruz. Bazen iyi olacağız, bazen kötü oynayacağız. Kötü olduğunda birinci sorumlu teknik adam. Oyuncularımın kimse kafasını karıştırmasın. Çok az bir süre kaldı. Ligde ve Türkiye Kupası'nda lideriz, Avrupa'da son 16'ya kaldık. Bundan önce hatalar yapılmış olabilir ama eleştirilerin dozu artıp hakarete gittikçe oyuncular çok etkileniyor. Bence ne olursa olsun takıma destek olmak gerek. Gerçekten Galatasaraylıysanız, bu takımı seviyor ve başarılı olmasını istiyorsanız bu oyunculara herkesin destek olması gerek. Eleştiri ve kötü bir şey varsa bana söyleyebilirler."