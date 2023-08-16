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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo... - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray evinde Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar toplamda 4-0'lık skorla adını play-off turuna yazdıran ekip oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası flaş açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

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        Haber Merkezi
        Giriş: 16.08.2023 - 00:03
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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        "COŞKUMUZ UMUT VERDİ"

        "Çok istekli başladık. Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Sonra Lucas'ın kırmızı kartı oldu. Savunduk, hücum ettik, rakibin geldiği bölümler de oldu. Maçın başındaki coşkumuz umut verdi. Lucas'ın kırmızı kartı üzdü. 1 veya 2 maçta olmaması üzücü oldu. Ülke puanına kazanarak katkı verdik."

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        "KOLAY OLMAYACAK"

        "Molde, Klaksvik'i zor geçti, uzatma dakikalarında Linnes'in golü getirdi. İki takım da sentetik sahada oynuyor, 5'li savunma yapıyor. Kuzey'e gideceğiz, kolay olmayacak. Kendi sahasında etkili, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İkisinin maçlarını seyretmiştim, şimdi Molde'ye adapte olacağız. Cumartesi günü de Trabzonspor ile önemli bir maç var. Trabzonspor ilk hafta kazandı. Bizim için çok önemli ve değerli bir maç olacak."

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        RASHICA SÖZLERİ

        "Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Bizim sağ kanatta fazla opsiyonumuz var zaten. Birçok fırsat da geliyor, hazırlıklarımız da var. Düşüncelerimiz olacak."

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        ZANIOLO AÇIKLAMASI

        "Zaniolo'daki süreç, kulübümüzün görüşmeleri sürüyor. Kendisi Premier Lig'de oynamak isteyen bir oyuncu. Saygı duyuyoruz. Kulübün menfaatleri gereği olacak gibi gözüküyor, ne olacak bilemiyorum. Tete transferi yaptık, elimizde olan oyuncular var. Kadromuza yine takviyeler yapacağız."

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        "ORTA SAHADAKİ OYUNCU SAYIMIZI ARTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

        "Orta sahaya gücü artıracak istediğimiz bir oyuncu olursa... Kriterimiz, iyi bir oyuncu. Gerçekten geldiğinde büyük katkı yapacak bir oyuncu olursa düşünürüz. Birçok alanda mücadele edeceğiz. Orta sahadaki oyuncu sayımızı artırmayı düşünüyoruz."

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        "ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"

        "Lucas Torreira'yı çıkartmayı düşünüyordum. 60-65-70 nerede çıkarırırm diye beklerken şanssız bir kırmızı kart gördü. Takımı çok yukarı çekmişti. Bu büyük şanssızlık oldu."

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        SERGIO RAMOS SÖYLENTİLERİ

        "Gidişata göre bakacağız. İlle oyuncu alacağız diye bir durum yok. Stoper, kanat, orta sahaya çalışıyoruz."

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