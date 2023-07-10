Okan Buruk'tan maç sonrasında Icardi açıklaması!

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"Geçen sene hazırlık döneminde çok farklı bir takım vardı. Bu sene biraz daha farklı. Şampiyon takımız, takımın üzerinde öz güven var. Ana felsefemiz, geçen seneki oyununun üzerine koymak. Çok erken bir maçımız var. Hızlı bir şekilde buna hazırlanmamız gerekiyor.

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MAURO ICARDI AÇIKLAMASI "Hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Her şey yolunda gidiyor. Biz istiyoruz, o istiyor, kulübüyle görüşmeler iyi gidiyor."