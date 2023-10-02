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"EN TEHLİKELİ MAÇLAR BUNLARDIR"

Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz ve burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncu kadromuzla burada oynamaya hazır hissediyoruz. En tehlikeli maçlar bunlardır. Rakibimiz ne kadar iyi durumda olmasa da kendi sahasında bir çıkış maçına çıkacak. Bu tür maçlar mental olarak sizi geriye götürebilir ama bir çıkış yolu için ekstra bir performans sergileyebilirsiniz. Kendi performansımızı sahaya yansıtabilirsek, rakibimize zorluk çıkaracağımızı düşünüyorum. Bizim takımımız da çok önemli ve kazanmak için kendi oyunumuzu en doğru şekilde ortaya koyacağız.