Okan Buruk: Oyuncular hazır, biz hazırız!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İngiltere'ye üç puan için geldiklerini belirten Buruk, "Oyuncularım hazır, biz hazırız. Genlerimizde olan Avrupa'daki başarımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında Wilfried Zaha ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buruk, Manchester United karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Oyuncularım hazır, biz hazırız. Genlerimizde olan Avrupa'daki başarımızı sürdürmek istiyoruz. Ligdeki performansımızı burada sürdürmek istiyoruz. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Her ne kadar insanların gözünde başarısız görünse de çok iyi bir kadrosu var Manchester United'ın. Maç için elimizden geleni yapacağız.
"BU MAÇ BOEY İÇİN DE ÖNEMLİ BİR MAÇ"
Manchester United'ın artılarına, eksilerine göre düşüncelerimiz var. Orijinal bir sol bekleri yok. Yarın ne kullanacaklar bilmiyoruz. Kendi oyuncularımız üstünden bir plan belirledik, sahada bunu uygulamaya çalışacağız. Bu maç Sacha Boey için de önemli bir maç olacak. Yarın ondan defansif oynamasının yanında ofansif oynamasını da isteyeceğiz.
"EN TEHLİKELİ MAÇLAR BUNLARDIR"
Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz ve burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncu kadromuzla burada oynamaya hazır hissediyoruz. En tehlikeli maçlar bunlardır. Rakibimiz ne kadar iyi durumda olmasa da kendi sahasında bir çıkış maçına çıkacak. Bu tür maçlar mental olarak sizi geriye götürebilir ama bir çıkış yolu için ekstra bir performans sergileyebilirsiniz. Kendi performansımızı sahaya yansıtabilirsek, rakibimize zorluk çıkaracağımızı düşünüyorum. Bizim takımımız da çok önemli ve kazanmak için kendi oyunumuzu en doğru şekilde ortaya koyacağız.
"ZIYECH BAŞLADI, SONRA DURDU"
Oyuncularımız zaman geçtikçe hazır olacak diyorduk. Wilfried burada, Ndombele'yi kullanamadık. Hakim Ziyech başladı ama daha sonra durdu. Hem yarışıyoruz hem de takımı performansını yukarı doğru götürüyoruz.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HERKES HERKESİ YENEBİLİR"
Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımlar önemli. Kopenhag maçında amacımız 3 puandı ama 1 puan şu anda bizi ikinci sırada tutuyor. Bundan sonraki hedefimiz her zaman kazanmak olacak. Şampiyonlar Ligi'nde herkes herkesi yenebilir.
"ZAHA RAKİBİMİZİ EN İYİ TANIYAN OYUNCUMUZ"
United'ın oynadığı Crystal Palace maçlarını seyrettim. Oyun olarak birbirine yakın oyunlardı. Palace iki maçta da bekleyerek oynadı. Birinde çok kolay kaybetti ama diğerini kazandı. Biz birçok maç üzerinden analiz yaptık. Bizim de planımız sahada ortaya çıkacak. Wilfried rakibimizi en iyi tanıyan oyuncumuz. O da olumlu bir katkı verecek bize.