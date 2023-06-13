ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler'i çok beğeniyorum. Çok büyük futbolcu olacak. Bu sene belli bölümden sonra oynadı. Uzun süre oynamadı. Herkes Arda Güler'i seyretmek istedi. Arda Güler oynadığında insanların maça ilgisi artıyor. Ne olacak, nasıl yapacak. Çok beğeniyorum. Hep söylüyorum, yurt dışında da kiminle konuşsak, hangi oyuncu deseler burada Arda Güler çok öne çıkıyor. Milli takım için, Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınız zaman belki de birinci sırada yazılacak isim Arda Güler. Çok güvenilmedi, biraz geç oldu. Hem taraftar, hem medya o kadar bastırdı ki oynatılmaya mecbur kalındı. Oynayınca da etkiledi.''

''Arda Güler, serbest oynamayı seven bir oyuncu. Kanat oynadı ama serbest oynayacağı yerde oynadığında çok daha faydalı olacak. Savunma da yapıyor bence. Top kazanmaya başladı. O mevkide oynuyorsa savunma da yapmalı. Eskisi gibi değil artık. 10 numara pozisyonundaki oyuncunun baskıcı olmsaı gerekiyor.''