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Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun ardından önemli açıklamalarda bulundu

Okan Buruk'tan transfer açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT SPOR'da önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili konuşarak söze başlayan Okan Buruk favorinin Manchester City olduğunu söyledi.

“İtalya futbolu değişim içerisinde. Geçmişte hepimizin gözüne sıkıcı geliyordu ama bir gelişim söz konusu. Favori tabii ki Manchester City, çok formdalar. Teknik direktör farkı çok önde. Oyunu değiştiren bir teknik adam Guardiola.”

Galatasaray’ın başına geliş hikayesini anlatan Okan Buruk “Dursun Özbek ve yönetimi seçilirse Galatasaray'a gelme ihtimalim olduğunu biliyordum.” dedi.

“Kendim ile ilgili bir gün Galatasaray hocası olacağımı biliyordum ama doğru zamanda doğru insanlarla olmasını istiyordum. Dursun Özbek ve yönetimi seçilirse Galatasaray'a gelme ihtimalim olduğunu biliyordum. Dursun başkan ve Erden Timur ile çok fazla şeyimiz eşleşti. Bu takıma bir değişim gerekiyordu. Planlarımızı da hep büyük bir değişim üzerine kurduk.”

“Bu kadroyu kurmada herkesin çok büyük emeği oldu”

“Torrent varken takım, beklerken oynayabiliyordu ancak top ayağındayken yaratıcılık anlamında sıkıntı yaşıyordu. Türkiye'de tüm rakipler bekleyen taraf olduğu için bunu değiştirmek istedik. Bu kadroyu kurmada herkesin çok büyük emeği oldu.”

“Savunmamızı hücum üzerinden kurduk”

“Fikstür için aramızda espri yaptık. İlk 10 maç için. Hoca kovduran fikstür diye. Ama deplasmanlardan iyi bir şekilde çıktık. Alanyaspor maçı kalan bütün sezonda oynayacağımız oyunun fragmanıydı. 6-7'ye gidecek maçta berabere kaldık. 2 kırmızı kart gördük. Sonrasında 14 maçlık seri geldi. Savunmamızı hücum üzerinden kurduk. Öz güvenimizin arttığı maçlar Başakşehir ve Beşiktaş maçlarıydı.”

“Kazandıkları primleri eşit şekilde bölüştüler”

“Çok karakterli bir takımımız oldu. Ben onları çok sevdim. Galatasaray'ı çok sahiplendiler. Takım kaptanlarımız bir karar aldı. Kazandıkları primleri eşit şekilde bölüştüler.”

“Fenerbahçe’ye karşı iki maçta da üstünlük kurduk”

“Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da çok üstün oynadık. Özellikle ikinci maçta isabetli şut attırmadık. Uzun yıllardır içerde dışarda bu kadar rahat kazandığımızı hatırlamıyorum. Bu psikolojik üstünlük.”

“Olağanüstü seviyeye ulaştık”

“Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı başarısız olarak görmüyorum çünkü şampiyonluk puanları topladılar. Biz olağanüstü bir seviyeye ulaştığımız için şampiyon olduk.”

“Kaleci konusuna karar vereceğiz”

“Kaleci konusuna karar vereceğiz. Muslera ile birlikte kimin olacağına bakacağız. Bu takımın kaptanı ve bizim için çok önemli. Onunla tabii ki devam edeceğiz. Onun yanına kimi alacağımıza karar vereceğiz. Okan Kocuk'un sözleşmesi bitti, onunla ilgili de bir karar vereceğiz."

Süper Lig’de beğendiği futbolcular

“Süper Lig'de beğendiğim futbolcular olarak çok isim sayabilirim. Fenerbahçe Ferdi ve Arda lig kalitesinin üzerindeki oyuncular. Beşiktaş’ta Cenk başarılıydı. Özellikle ikinci yarı Aboubakar’ın gelmesiyle iyi bir ivme yakaladı. Gedson Fernandes çok iyi performans sergiledi. Bizim maçta çok zorladı. Salih ve Hadziahmetovic ile beraber iyi bir 3’lü oldular. Trabzonspor’dan bu sezon aklıma gelen bir isim yok. Ümraniyespor’da mesela Umut Nayir müthiş bir iş yaptı. Bu ligde 17 gol atmak kolay değil. Şimdilik aklıma gelen isimler bunlar.”

“Torreira'ya, Nelsson'a, Boey'e ilgi var”

“Benim en büyük korkum elimizdeki oyunculardan faydalanamamak. Bazen giden oyuncunun yerine gelen oyuncu aynı katkıyı veremiyor. Torreira'ya, Nelsson'a, Boey'e ilgi var. Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Kulübünün ve kendisinin kararı. Icardi’nin durumuna göre bir santrfor alabiliriz. Kadromuzu korumaya çalışacağız. Kadroyu koruyunca 2 eksiğimiz kalıyor. Icardi'yi ön eleme maçına yetiştirirsek muhteşem olur."

“VAR hakemlerin kalitesini arttırmalıyız”

"VAR hakemlerin kalitesini arttırmalıyız. Sivasspor maçında ver golü. 1-1 devam etsin. Beni de zan altında bırakıyorsun. Zaten kazandık maçı. Bize verdiği zarar daha farklı oluyor. Onu istemiyorum. Gol ise gol. Ofsayt ise ofsayt. Penaltı ise penaltı. Beni kenarda en fazla rahatsız eden şey, hakem kararlarında standart olmaması."

“Benim o galibiyetim neden yok sayılsın?”

“Ülkemiz bir felaket yaşadı. Binlerce insan öldü. Şampiyonluk veya başka bir şeyin önüne bunu koyuyorum. Lig bitti hala açıklamalar geliyor. Herkesin kendi adına haklı olduğu yerler var. Ben ilk devrede Gaziantep FK'ya karşı 10 kişiyle oynadım yaklaşık 50-55 dakika. Sakatlanan oyuncum oldu. Kart gören oyuncum oldu ama maçı kazandım. Benim o galibiyetim neden yok sayılsın? Ben onu anlamıyorum. Bir yandan kendi adınıza o puanlar silinsin, hak hukuk deniyor ama o zaman da benim hakkımı yiyorsun.”

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