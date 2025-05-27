Okan Buruk transfer ateşini yaktı: Berke Özer'i çok beğeniyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında yaptığı açıklamada transfer çalışmaları, Osimhen'in geleceği, takımdan ayrılacak oyuncular ve Mourinho ile arasında yaşananlar hakkında önemli ifadeler kullandı. Muslera'nın takımdan ayrılacak olması nedeniyle kaleci arayışlarına başladıklarını belirten Buruk, Eyüpspor forması giyen kaleci Berke Özer'i beğendiğini dile getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme ilişkin Ekol TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Kazanılan şampiyonluk ve takım yapılacak takviyeler ile ayrılacak isimler hakkında konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Herkes en başarılı teknik direktör demese de nisan, mayıs ayında iş oraya geliyor. Ocak, şubat ayında farklı oluyor. Zor gözüküyordu sezon ama kolay gitti. Çok yakın gidiyordu. 6 puan öndeyken bile insanlar, 'Galatasaray kazanamayacak' düşüncesindeydi. Ama biz öyle değildik. Bence orada Avrupa'nın da etkisi vardı."
"FENERBAHÇE MAÇLARI ETKİLİ OLDU"
"Bence şampiyonlukta kupa maçının (Fenerbahçe) etkisi çok oldu. İki Fenerbahçe galibiyeti camiayı ve futbolcuları psikolojik olarak yukarıya çekti. Beşiktaş maçında gerideydik, 1-1'e getirdik 10 kişi. Kendi adıma kazanmak da istedim. Belki ikinci golü atıp kazanırız diye düşündüm. Kadroyu da bu yüzden yaptım. Tek mağlubiyetimiz bu oldu. Çok etkiledi mi, puan farklı ile önde olduğumuz için çok etkilemedi. İki senenin üzerimizde psikolojik rahatlığı var."
"Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceği belliydi. Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiler ve bir anda şampiyonluğa ulaştık. Fenerbahçe'yi iki maçta da domine bir şekilde yendik. Bu hem öz güveni arttırıyor hem de rakibi düşürüyor"
"OSIMHEN KARAR VERECEK"
Başarılı teknik adam, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"Bunu hayal bile edemezdik eskiden. Şimdi alabiliriz durumundayız. Daha önce bu paraları hiç düşünemezdik bile. Osimhen karar verecek şimdi. Burada çok mutlu, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Geleceği için karar verecek. Vereceğe her karara saygı duymak gerekiyor. Burada inanılmaz katkı verdi. Ama biz çok ümitliyiz bu konuda. Bizde kalması için ümidimiz devam ediyor"
"Beşiktaş, Rafa Silva'ya 30-35 milyon euro verdi. Bu paraları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Daha maliyetleri düşürüp böyle özel bir oyuncu alabilirsin. Gelir-gider, ondan ne bekliyorsun, Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray taraftarı da inanılmaz bir şekilde hazır Osimhen için kulübe destek vermeye. Manevi olarak hazırlar ama maddi olarak da hazırlar. İnanılmaz bir destek var"
"BERKE ÖZER TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCU, ÇOK BEĞENİYORUM"
Transfer çalışmaları ve takımdan ayrılacak isimler hakkında da bilgi veren Buruk, şunları söyledi:
"Muslera ve Mertens ayrılıyor. Onların yerine oyuncu gelecek. Diğer bölgelerde oyuncularımız var. Belki satış olabilir. Yönetimin vereceği karar var. O vizyonu ortaya koymak gerekiyor. Her türlü kaleci alacağız. Günay ile yarışacak bir oyuncu alacağız. Türk kaleci havuzumuz çok dar. Berke, bu sezonun en başarılı kalecilerinden biri. Çok iyi oynadı. Takip ettiğimiz bir oyuncu. Yabancı alternatiflerimiz de var. Kendi adımıza karar vermemiz gerekiyor. Net bir kararımız yok şu anda. Osimhen'in durumu da tüm transferler için önemli. Berke'yi çok beğeniyorum. Kaleci hocalarının görüşü de önemli. Türk mü, yabancı kaleci mi karar vermedik. Ona karar vermemiz gerekiyor. Bu seneki performansını çok beğendim"
"BARIŞ ALPER'İ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"
"Barış Alper Yılmaz'a devre arasında bir ilgi vardı. Bırakmayacağımızı söyledik. Sezon sonunda konuşuruz dedik. Tabii ki bırakmak istemiyoruz. Oyuncu satılık değil ama tabii ki teklifler oluyor. Sacha Boey böyle oldu. Kararı verecek olan kulüp."
MOURINHO AÇIKLAMASI: BEN YAPSAM 10 MAÇ CEZA ALIRDIM!
Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkında sezon içinde sarf ettiği sözler ve kupa maçından sonra burnunu sıkması ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
"O zaman da söyledim, çok büyütmeliyim dedim. Reaksiyon gösterdi. Maç bitince kutlamaya girdik saha içine. Ben hakemlere doğru gittim, o da hakemlere doğru geliyordu. Hakemleri de alkışlayıp, iyi maç yönettiklerini söylemek istedim. Türkçe söyledim, sonra İngilizce söyledim. O zaman zaten ona reaksiyon gösterdi. Hakemleri tebrik ettiğimi onun da duymasını istediğim zaman reaksiyon gösterdi. Onun dışında direkt olarak ona bir şey söylemedim. Böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Arkamı dönünce bir el hareketi oldu. Ayakta kalsam veya reaksiyon göstersem, çirkin olan olayın daha büyüyeceğini düşünüyordum. Eğer ben tepki versem, ben ona tepki versem, tam tersini ben yapsam en az 10 maç ceza alırdım! Disiplin cezası olmadan tek disiplin cezası alan hocayım. Derbideki yabancı hakemi beğenmedim diye bir maç ceza aldım. Ben orada bir şey yapsam, Mourinho'ya 3, bana 13 maç ceza verirlerdi! Benim takımın başında olmam gerekiyordu. Reaksiyon gösterdi. Gereken cezayı alacak diye çok fazla uzatmak istemedim. Ben yapsam çok büyük ceza alabilirdim. Şiddeti yapan insan eleştirilir. Sen nasıl şiddet uygularsın bir insana, ona hakkın yok senin. Dava da dediler ama ben gerek yok dedim. O insanın yaptığı yanlış ve herkesin bu yanlışı bildirmesi gerekiyor."
"MOURINHO BÜTÜN SEZON AĞLADI!"
"Orada da hakaret var. Bu gücü kendisinde buluyor ve kimse bir şey demiyor. Sen bana orada hakaret edersen, ben de sana Crying One derim. Bütün sezon ağladı! Hala ağlamaya devam ediyor. Çok önemli bir teknik direktör, çok güçlü bir geçmişi var ama şu anda burada gösterdiği davranışları, o teknik direktörlük kariyerinin çok altında. Kabul etmesi gerekiyor herkesin, kendisinin de kabul etmesi gerekiyor. Nereye kadar bahane. Objektif bakmak zorundasınız. Avrupa'da başarısız oldum ben bu sene. Orada yapı mı var diyeyim? Başarısızlığı kabul etmek gerekiyor."
PREMIER LİG'DE ÇALIŞMA HAYALİ...
Kariyer hedefleriyle ilgili soruya ise Buruk, "Çok önemli bir takımdayım. Bütçe ve kalite olarak Avrupa'nın birçok takımından önde bir takımı çalıştırıyorum. İtalya'da bir takıma gitsem, orada 3-4 tane takım sayarsınız Galatasaray'a yakın. Şu anda çok önemli bir yerdeyim. Avrupa'da çalışmayı ileride tabii ki isteyeceğim ama şu anda çok önemli bir takımdayım. Premier Lig çok önemli, orada çalışmak önemli bir hayal olabilir her teknik adam için ama şu anda Galatasaray'da çok mutluyum. Tabii ki ilgi var. Teklif demeyeyim ama ilgi var. İlgiler oluyor ama benim için burada devam etmek, bir sorumluluğum var, 5. yıldız bir hedefti. Şimdi arka arkaya 4. şampiyonluk hedefi başladı. Bizde hedefler bitmiyor." şeklinde yanıt verdi.
RAFA SILVA İTİRAFI
Okan Buruk, "Galatasaraylı olmayan oyunculardan yılın en iyi 4 oyuncusunu söyler misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Rafa Silva bence, biz de ilgilendik. Geçen sene nisan ayından itibaren ilgilendik. Bizden istenen 3 yıl için 40 milyon euro'ydu. O yüzden yol almadık. Seneliği 13-13.5 milyon euro'ya geliyordu. Rafa'yı söyleyebilirim, etkili oldu. Okan Buruk: "Berke, Eyüp'te çok iyi oynadı. En iyi dördüme koymam ama düşünüyorum."