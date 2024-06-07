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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, merak edilenleri Mehmet Ayan'a anlattı - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, merak edilenleri Mehmet Ayan'a anlattı

        Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde kazandığı iki şampiyonluğun kulübedeki gizli kahramanlarından İrfan Saraloğlu, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Teknik heyetin 2 numarası, sarı-kırmızılılarla kazandıkları başarıların ve zaferlerin arka planını anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:02
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        Saraloğlu merak edilenleri anlattı
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        Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, şampiyonluğu ve merak edilenleri, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'a anlattı.

        İşte Saraloğlu'nun öne çıkan sözleri:

        "BEN ÇALIŞTIĞIM TAKIMI TUTUYORUM"

        - Tartışılmak sizi olumsuz etkileyebiliyor. Ama ben çok etkilenmedim. Tam tersi bu istenmemeler beni başarıya iter. Benim Fenerbahçe'de çalışmış olmam Galatasaray için de önemli. Ben takım tutmuyorum, herkesin gönlünde bir takım var. Ben çalıştığım takımı tutuyorum. Hangi takımda çalışmışsam yada oynamışsam o takıma ilgi duyuyorum.

        "GALATASARAY'SAN ÖNDE OYNAMAN LAZIM"

        - Galatasaray'san önde oynaman lazım. Önde oynamak, baskı yapmak seyirciyi de işin içine katıyor. Biz sadece Galatasaray'da değil çalıştığımız diğer takımlarda da önde oynuyorduk. Okan Buruk, kendi futbolculuğundan oyunculara bunu aşılayan bir teknik adam.

        "OKAN BURUK DÖNEMİNDE HEP BAŞARILI OLDUK"

        - Okan Buruk döneminde hiç "olmuyor" dediğimiz olmadı. Çünkü hep başarılı olduk. Düşündüğümüz karar hep en doğru karardır. Olumsuz sonuç aldığınızda revize edip oyuna devam edersiniz.

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