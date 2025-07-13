Okan Buruk: Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor

Yeni sezon öncesi Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 5-2'lik skorla kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.

"SONUCA ODAKLANMIYORUZ" "Bu maçlarda çok sonuca odaklanmıyoruz. Tabii ki kazanmak için oynuyoruz ama çok fazla sonuca odaklanmadan oyuncularımızı hazırlıyoruz. En çok hoşumuza giden, genç oyuncularımızın oynaması. Geleceğe dair beklentilerimizin olduğu oyuncular var. Oynayan tüm oyuncular, görevlerini doğru şekilde yerine getirdi."

"KİMSE TAM HAZIR DEĞİL" "Hiçbir oyuncumuz yüzde yüz hazır değil ama takım oyunu oynamaya çalıştık. Rakibimiz de hazır olmayan bir takım. Onlara doğru bir şekilde cevap verdik. Ümraniyespor'a teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde ağırladılar bizi."