2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak?
16 Haziran Cuma günü itibarıyla karnelerine kavuşan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaz tatilinin sona erip ve okulların açılacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlamasının ardından milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen okulların açılacağı tarih netlik kazanmış oldu. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih...
Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala okulların açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmasının ardından; okulların açılacağı tarih, 1. dönem, 2. dönem ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih açıklık kazanmış oldu. Peki, "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?" İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.
SÖMESTR NE ZAMAN?
Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.