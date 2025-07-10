Ole Gunnar Solskjaer: Taraftarımız inançlı ve umutlu olsun!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında ST Pölten’i 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Salih Uçan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

🦅 Beşiktaş'tan sezona galibiyetle başlangıç! ✅



🎙️ Ole Gunnar Solskjær, St. Pölten maçının ardından açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/anN6Sna2MC — HT Spor (@HTSpor) July 10, 2025

İşte Solskjaer'in açıklamaları:

"Atmosferimiz çok iyi kampı çok iyi geçiriyoruz. Yeni gelen oyuncularımız Tammy ve David çok iyi katkı sağlıyorlar grup içerisinde iyiler ama kiralıktan dönen oyuncularımız da var Kartal, Tayfur ve Ege onlar da döndü onlar da takımın parçası şu anda hepsi. Bu sene çok önemli bir imza daha attık Jonny Nortis'i getirdik kendisi bizim takımımızın fiziksel durumundan sorumlu atletik performans hocası şu anda her şey çok pozitif, iyi gidiyor."

"TARAFTARIMIZ İNANÇLI VE UMUTLU OLSUN"

"Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Harika onlar, her yerde bizi destekliyorlar her zaman destekliyorlar. Bugün de mükemmel bir atmosfer yarattılar burada. Onlara bu yıl içerisinde harika geceler yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. İnancımız, umuduz var onlar da inançlı ve umutlu olsunlar. Amacımız sezona iyi başlayıp iyi devam etmek"