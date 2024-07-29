Olimpiyatlarda ilginç olay: 1 altın 2 gümüş madalya! Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde de ilginç bir olay yaşandı. İtalyan Nicolo Martinenghi 59.03'le altın madalya kazanırken, son dünya ve olimpiyat rekortmeni İngiliz Adam Peaty ile ABD'li Nic Fink, 59.05'lik aynı dereceyle gümüş madalya elde etti.

Habertürk Giriş: 29.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:42 facebook

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