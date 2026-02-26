Olivier Ntcham: Maçı istediğimiz gibi oynamaya başladık

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında ağırladığı Shkendija'yı 4-0 yenerek son 16'ya yükselen Samsunspor'un ilk golünü atan Olivier Ntcham, galibiyeti değerlendirdi.

"2. YARIDA KENDİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAMAYA BAŞLADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Olivier Ntcham, "Aldığımız galibiyet, harika oldu. İlk yarıda biraz zorlandık. Sonrasında bulduğumuz golle oyunu açtık. Maçı kendi istediğimiz gibi oynamaya başladık. Sonradan 3 gol daha attık. Sonrasında kendi oyunumuzu daha rahat sergileyebildik." ifadelerini kullandı.

Ntcham, "Hem Shakhtar hem Rayo iyi rakipler. Çok iyi oyunculara sahipler. Topla oynamasını bilen takımlar. Rakibimizi heyecanlı şekilde bekleyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.