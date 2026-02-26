Canlı
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Olivier Ntcham: Maçı istediğimiz gibi oynamaya başladık - Futbol Haberleri

        Olivier Ntcham: Maçı istediğimiz gibi oynamaya başladık

        Samsunspor'un orta sahası Olivier Ntcham, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija'yı eledikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Maçı istediğimiz gibi oynamaya başladık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 23:34
        "Maçı istediğimiz gibi oynamaya başladık"

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında ağırladığı Shkendija'yı 4-0 yenerek son 16'ya yükselen Samsunspor'un ilk golünü atan Olivier Ntcham, galibiyeti değerlendirdi.

        "2. YARIDA KENDİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAMAYA BAŞLADIK"

        Mücadeleyi değerlendiren Olivier Ntcham, "Aldığımız galibiyet, harika oldu. İlk yarıda biraz zorlandık. Sonrasında bulduğumuz golle oyunu açtık. Maçı kendi istediğimiz gibi oynamaya başladık. Sonradan 3 gol daha attık. Sonrasında kendi oyunumuzu daha rahat sergileyebildik." ifadelerini kullandı.

        Ntcham, "Hem Shakhtar hem Rayo iyi rakipler. Çok iyi oyunculara sahipler. Topla oynamasını bilen takımlar. Rakibimizi heyecanlı şekilde bekleyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

        Milli Savunma Bakanlığı, dün düşen F-16 savaş uçağına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda ka...
