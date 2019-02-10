Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı nefesleri keserken 90+1'de inanılmaz bir an yaşandı. Konuk ekibin yeni transferi Aboubakar Kamara sol kanatta rakibinden sıyrılıp çizgiye inerek topu içeriye çevirdi. Ömer Şişmanoğlu, altıpasta bomboş kale yerine topu auta gönderdi. Ömer ve konuk ekibin futbolcuları pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)