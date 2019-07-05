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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno serisinin yeni üyesi Reno Z’yi Türkiye pazarında satışa sundu. 6.4 inç büyüklüğündeki su damlası ekranı olan Reno Z, 48 MP ana sensör ile 5 MP derinlik sensörü taşıyan çift kamera, 32 MP selfie kamerası ve yeni ekran parmak izi kilidi özellikleriyle geliyor.

Telefonun 48 MP kamerası, 1/2 inç Sony IMX586 sensörü, bir F1.7 diyafram açıklığı, 6P lens, yeni Ultra Gece Modu 2.0, kompozit çoklu kare gürültü azaltma ve çoklu kare HDR teknolojisi özelliklerini taşıyor.

Oppo'nun Reno Z modelinin ön kamerası ise 32 MP sensör, F2.0 diyafram ve 5P lens barındırıyor. Reno Z’nin Portre Modu 2.0'ı da destekleyen ön kamerası, 80 derecelik geniş açılı selfie çekimleri yapabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI 3499 TL OLDU

Telefonda, 19.5: 9 en/boy oranına ve yüzde 92 ekran/vücut oranına sahip 6.4 inç full HD + AMOLED ekran bulunuyor. Reno Z, sekiz çekirdekli bir Media Tek Helio P90 12nm işlemci, 4 GB LPDDR 4x sistem belleği ve 128 GB'a kadar UFS 2.1 Flash depolama belleği ile destekleniyor. Telefonun bataryası ise 4035 mAh gücünde.

4 GB’lik RAM ve 128 GB’lik dahili depolama alanı olan telefon, “Kuzey Işıkları” ve “Karbon Siyahı” olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Zincir mağazalar ve operatörler kanalıyla satışa sunulan Oppo Reno Z’nin 4 GB + 128 GB modeli için KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ise 3499TL olarak açıklandı.