Orkun Kökçü cezalı duruma düştü
A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü, Avusturya maçının 11'inci dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü
Giriş: 02.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:30
Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 11’inci dakikasında yaptığı faulle Avusturya hızlı atağını kesti. 23 yaşındaki futbolcu bu hareketinin ardından gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Ay-yıldızlıların Avusturya’yı elemesi halinde 6 Temmuz’da oynanacak Hollanda karşılaşmasında Orkun, görev alamayacak.
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