Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 27.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:02
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Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından boşta kalan Bright Osayi-Samuel için flaş bir gelişme yaşandı.
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Nijeryalı sağ bek, Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Osayi'nin kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.