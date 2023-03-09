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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oscar artık kırmızı değil

Bu yıl 95'incisi gerçekleştirilecek olan Oscar Ödülleri'nde değişim, kırmızı halıdan başladı. Ünlü isimlerin yürüdüğü kırmızı halıda, 62 yıl sonra renk değişikliği yapıldı

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  • Oscar artık kırmızı değil! İkonik halı 62 yıl sonra değiştirildi - Magazin haberleri

    Sinemanın en prestijli ödül töreni olan Oscar Ödülleri'nde bu yıl değişiklik yapıldı. 1961'den beri ünlülerin boy gösterdiği ikonik kırmızı halı, bu yıldan itibaren renk değiştirecek. 
  • Oscar artık kırmızı değil! İkonik halı 62 yıl sonra değiştirildi - Magazin haberleri

    12 Mart'ta düzenlenecek olan 2023 Oscar Ödülleri töreni öncesi hazırlıklar başladı. Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, yeni halı serilirken basın mensuplarının karşısına çıktı. 
  • Oscar artık kırmızı değil! İkonik halı 62 yıl sonra değiştirildi - Magazin haberleri

    Sinema için yılın en büyük gecesinde ünlülerin geçeceği ikonik Hollywood Bulvarı'ndaki büyük halı serildi. İkonik halının, artık şampanya rengi olduğu görüldü.
  • Oscar artık kırmızı değil! İkonik halı 62 yıl sonra değiştirildi - Magazin haberleri

    Oscar bu yıl da her yıl olduğu gibi, ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.
  • Oscar artık kırmızı değil! İkonik halı 62 yıl sonra değiştirildi - Magazin haberleri

    "BU YIL KAN DÖKÜLMEYECEK"

    Jimmy Kimmel, basına hitap ederken, Will Smith'in geçen yıl Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atmasına atıfta bulunarak, "İnsanlar 'Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?' diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" diyerek espri yaptı.
  • Oscar artık kırmızı değil! İkonik halı 62 yıl sonra değiştirildi - Magazin haberleri

    Will Smith, geçen yıl Oscar gecesinde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında sözleri nedeniyle sinirlenerek sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmıştı. 
  • Oscar artık kırmızı değil! İkonik halı 62 yıl sonra değiştirildi - Magazin haberleri

    "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"

    Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in kazıttığı saçlarını, Demi Moore'un 1997'deki "Jane'in Zaferi" filmindeki görünümüne benzetmişti. Alopesi hastalığı nedeniyle saçları dökülen Pinkett Smith, şakaya gülmemişti. Bu duruma öfkelenen Will Smith, sahneye çıkarak törene damga vuran ve aylarca konuşulan tokat olayına imza atmıştı. 
  • Oscar artık kırmızı değil! İkonik halı 62 yıl sonra değiştirildi - Magazin haberleri

    Olay sonrası özür dileyen Will Smith, Akademi tarafından 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.

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