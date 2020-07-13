Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu şartlar ve sektörün gelecek beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle bazı şirketlerin fabrikalarını kapattığını hatırlatan Yenigün, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) iptal edilen Türkiye yatırımı hakkında da konuştu.

Yenigün, "Avrupa da dahil olmak üzere bazı şirketler yatırım planlarının ertelendiğinden bahsediyorlar. Özellikle Türkiye’de Manisa’da yapılması planlanan VW yatırımının yapılamaması gerçekten çok üzücü, Türkiye için çok büyük bir kayıp. Yıllardır beklediğimiz bir fırsattı. Hem Ankara tarafından hem VW tarafından, her iki tarafında bu işi çok istediği ancak son dönemdeki mali mecburiyetler nedeniyle bundan vazgeçildiği şeklinde bir bilgim var" dedi.

Yenigün, Türkiye'ye 5 yıl içinde yeni yatırımların gelebileceğini vurgulayarak, "Çünkü Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında. Eğer dünyada bir likidite varsa, bu likidite Amerika’ya, Almanya’ya gitmeyecek. Tabii ki belli bir miktarı oralara da gidecek ama yatırımcı bu likiditeyi alıp, parasını çok daha fazla değerlendirebileceği yere gidecek. Türkiye o ülkeler içinde. Dolayısıyla dünyadaki likiditenin artması ile Türkiye’nin dışardan gelecek olan yabancı para yatırımın daha fazla çekilebileceği bir ülke olduğuna inanıyorum. Bu geçmişte de böyle olmuştu. O yüzden sadece Volkswagen’e takılmamak gerekli, birçok konuda yeni yatırımın önümüzdeki dönemde daha da büyük olasılıkla geleceğini düşünüyorum" dedi.

'İHRACAT ESKİ SEVİYELERİN YÜZDE 85'İNİ BULUR'

Yenigün, pandemi sürecinde karantina uygulamalarının yaşandığı ve üretimlerin sekteye uğradığı Nisan ayındaki ihracat rakamlarını hatırlatarak, "Nisan ayında otomotiv sektörünün ihracatı yok denecek kadar azdı. Ancak Haziran ayında bir kıpırdama oldu. Yine 2017 ile mukayese ettiğimiz zaman yüzde 44’lük bir düşüş gösteriyor. Fakat umudumuz pandeminin ikinci dalgasının olmayacağı, ülkelerin gerekli önlemleri alacağı özellikle tatil döneminde alınan sıkı önlemlerin ülkelerin ekonomilerine olumlu etkiler yapacağı yönünde. İhracatımızın önümüzdeki çeyreklerde artarak eski seviyelerine olmasa da eski seviyelerinin yüzde 80-85 civarına gelmesinin beklentisi içerisindeyiz" diye konuştu.

Otomotiv sektörünün ihracatının parasal olarak değişimine de değinen Yenigün, "İhracata parasal olarak baktığınız zaman ise esasında çokta farklı bir çizgi yok, ancak tabi her daim araçlarımızın içeriklerinin daha değerli hale gelmesiyle parasal anlamdaki düşüşün daha az olduğunu görülüyor. Önümüzdeki dönemde özellikle hibrit ve elektrikli araçların ihracatının artmasıyla bu rakamların adetten bağımsız olarak yükseleceğini görüyoruz" dedi.

İhracat öngörülerinin bu sene 900 bin adetlerin altına inmemek ve yılın 950 bin adet civarında kapanması olduğundan belirten Yenigün, "Toplam üretimde de 1 milyon 200 bin adet civarında bir rakam bekliyoruz. Yüzde 16-18 civarında bir üretim azalması mevcut, şartlar göz önüne alındığında çok kötü değil. Olumlu bir rakam olarak yorumlamak gerekir" dedi.

'GÜNLÜK TEŞVİK DEĞİL, UZUN VADELİ ADIMLAR BEKLİYORUZ'

Otomotiv sektörü olarak öncelikli konularını da sıralayan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, bu konuların, stratejik bakış açısı ile uzun vadeli planlama, yatırım çekiciliği ve mevcut yatırımların korunması için öngörülebilen, büyüyen iç pazar,, yeni ihraç pazarlarının geliştirilmesi, değişen otomotiv eko-sisteminde rekabetçiliğimizin korunması olduğunu söyledi.

Haydar Yenigün, otomotiv sektörüne yönelik vergi sisteminde bir değişim olması gerektiğini de kaydetti.

Yenigün, "Biz, bugünden yarına yapay teşvikler değil, orta ve uzun vadede Türkiye’nin rekabetçiliğini geliştirecek kalıcı adımlar atılmasını istiyoruz. Böylece, Türkiye uluslararası arenada söz sahibi olacaktır. Bugün, Türkiye’de çok kabul edilebilir bir vergi sistemi yok ama şu anda bununla yaşamaya mecburuz. Hele ki şu dönemde devletin gelirlerini kaybetmemesi lazım. O zaman, devletin gelirlerini kaybetmeyeceği bir sistem nasıl kurulacak noktasında oturup çalışmalıyız. Bunun için kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Danışman şirketle birlikte çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Fabrikalarda tempoların artık yavaş yavaş yükseldiğini söyleyen Yenigün, iç pazardaki talebin de beklentilerin ötesine geçtiğini söyledi.

Yenigün, "Talep konusunda beklentilerin ötesinde çok enteresan bir yükseklik var. Geçtiğimiz ay 60-63 bin adet diyerek aya başladık, 65’e, 68’e, 69’a çıktı. Sonunda bir açıklandı 70 bin küsur, üstüne ağır vasıtayı da koyduğunuzda 73 bin. 60 bin nerede, 73 bin nerede? Böyle bir ay olur mu? Gerçekten makroekonomik rakamları önünüze koyup yaptığınız öngörü, önümüzdeki üç dört ay gerçekleşen uygulamalarla örtüşmüyor. O yüzden geçtiğimiz aylardaki öngörümüze göre, Temmuz ayını planladık. Ama şu anda da görüyoruz ki Temmuz’daki talep yine çok yüksek, o beklentinin de üzerinde" ifadelerini kullandı.