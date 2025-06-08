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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den Al Hilal kararı! Dudak uçuklatan teklif... - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den Al Hilal kararı! Dudak uçuklatan teklif...

        2024-2025 sezonunu çifte kupa şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağına çevrildi... Nijeryalı santrforla Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal dudak uçuklatan bir teklif sunarken, yıldız golcü transferde kararını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 08.06.2025 - 19:26
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        Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen, kazanılan 2 kupada büyük katkı sağladı.

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        Nijeryalı yıldız sarı-kırmızılılarda ligde gol kralı oldu ve kişisel istatistiklerde de zirvede yer aldı.

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        26 yaşındaki santrforun G.Saray'da kalıp kalmayacağı gündemin ana maddesi haline gelmişken, transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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        Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen için Napoli'yle temaslara başladı ve ilk etapta 65+5 milyon Euro'luk teklif sundu.

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        BONSERVİSİNE 75 MİLYON EURO!

        Napoli bu teklifi reddedip serbest kalma maddesini isterken, daha sonra bu teklif revize edildi ve 75 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.

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        G.SARAY TEKLİF YÜKSELTTİ!

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Nijeryalı yıldız için devrede olan Galatasaray'ın maaş teklifini, 15 milyon Euro'dan 21 milyon Euro'ya yükselttiği ve aradaki farkı sponsorluk anlaşmalarıyla ödeme yapmayı planladığı ifade edildi.

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        Ayrıca 26 yaşındaki santrforun Premier Lig devi Manchester United ve Serie A temsilcisi Juventus'tan teklif beklediği kaydedildi.

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        OSIMHEN'DEN AL HILAL KARARI!

        Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı Buchi Laba, Osimhen'in Al Hilal'in 5. revize teklifi olan yıllık 45 milyon Euro net teklifini reddettiğini yazdı.

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        HEDEFİ AVRUPA'DA KALMAK

        Osimhen'in ilk hedefinin Avrupa'da kalmak olduğu ve Al Hilal'in ne teklif verirse versin kariyerine Arabistan'da devam etmeyeceği kaydedildi.

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        İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla da, Osimhen'in Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediğini açıkladı.

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        "OSIMHEN %51 KALIR GÖRÜYORUM"

        Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in transfer süreciyle ilgili konuşmuş ve "Osimhen'in pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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        Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

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