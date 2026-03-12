Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'e yapılan koreografi manşet oldu: Türk taraftarlar büyük saygı gösterdi - Futbol Haberleri

        Osimhen'e yapılan koreografi manşet oldu: Türk taraftarlar büyük saygı gösterdi

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ederken, sarı-kırmızılı taraftarların Victor Osimhen için yaptığı koreografinin yankıları sürüyor...

        Giriş: 12.03.2026 - 11:53
