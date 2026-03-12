Osimhen'e yapılan koreografi manşet oldu: Türk taraftarlar büyük saygı gösterdi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ederken, sarı-kırmızılı taraftarların Victor Osimhen için yaptığı koreografinin yankıları sürüyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarların Victor Osimhen için yaptığı koreografi, Nijeryalı yıldızı gözyaşlarına boğdu.
Seremoni sırasında koreografiyi gören 27 yaşındaki santrfor, gözyaşlarını tutamadı ve taraftarların yanına giderek teşekkür etti. Bu olay dünyada da ses getirdi.
FOOT AFRICA: TÜRK TARAFTARLAR SAYGI GÖSTERDİ
Galatasaray taraftarlarıyla Osimhen arasındaki bağa dikkat çeken Foot Africa, "Maç başlamadan önce Türk taraftarlar, Victor Osimhen ve vefat etmiş annesine ithaf ettikleri pankart ile saygı gösterdi." dedi.
"OSIMHEN DERİN DUYGULARA KAPILDI"
Pankarttaki mesajı ve Osimhen'in verdiği karşılığı satırlarına taşıyan haberde şöyle denildi:
"Pankartta şu mesaj yer alıyordu: 'We are family, and family is everything.' (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir.) Nijeryalı forvet, bu jest karşısında derin duygulara kapıldı ve gözyaşlarını tutamadı."
DROGBA: YANINDA ASLAN ORDUSU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM
Öte yandan G.Saray'ın eski yıldızı Didier Drogba da sosyal medya hesabından Osimhen için yapılan koreografiyi paylaştı ve Nijeryalı yıldıza "Sana yanında bir Aslan ordusu olduğunu söylemiştim. Başın sağ olsun, güçlü kal kardeşim" notunu düştü.