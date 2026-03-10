Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen: Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz! - Futbol Haberleri

        Osimhen: Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz!

        Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool zaferi sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 23:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz!"

        Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Nijeryalı futbolcu, "Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim." dedi.

        Kendisi için hazırlanan koreografi için konuşan Osimhen, "Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

        Victor Osimhen, Liverpool ile oynanacak rövanş maçı için, "Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 8 Mart 2026 (İran-ABD-İsrail Savaşı 9. Gününde! Savaş Nereye Kadar Sürecek?)

        İmparatorluk döneminde ramazan bir ibadetten fazlası mıydı? "Zimem Defteri" aslında ne anlatır? Hamaney'in halefi belli oldu mu? İran savaşının perde arkası... Trump'ı savaşa Graham mı ikna etti? İran-ABD-İsrail savaşı 9. gününde! Savaş nereye kadar sürecek? Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sundu. ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar