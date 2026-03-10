Osimhen: Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, "Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim." dedi.

Kendisi için hazırlanan koreografi için konuşan Osimhen, "Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, Liverpool ile oynanacak rövanş maçı için, "Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık." diye konuştu.