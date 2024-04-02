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        Haberler Gündem ÖSYM 2024 sınav takvimi: KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS ne zaman ve başvurular ne zaman alınacak?

        ÖSYM 2024 sınav takvimi ile sınavlar ne zaman yapılacak?

        ÖSYM, binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2024 sınav takvimini geçtiğimiz aylarda duyurdu. Bu takvimle birlikte, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netlik kazandı. Bu sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adayları, sınav takvimini merakla araştırıyor. İşte, "ÖSYM 2024 sınav takvimi ile hangi sınav ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 19:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:14
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        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı sınav ve sonuç açıklama takvimini resmi internet sitesi üzerinden duyurmuştu. 2024 yılında yapılacak olan KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS gibi önemli sınavların tarihleri ve başvuru süreçleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, 2024 sınav takvimi hakkında önemli detaylar haberimizde yer alıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM, "2024 yılında gerçekleştirilecek sınavlara dair takvimi, 06 Kasım 2023 tarihinden itibaren https://www.osym.gov.tr adresinden erişime açacaktır." şeklinde duyuru yapmıştı.

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        3

        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

        4

        2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

        2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,

        KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

        KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        5

        2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.

        6

        2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

        ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

        ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

        ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

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