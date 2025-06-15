"Otellere yabancı yatırımcı ilgisi arttı"

'OteliniSat.com' çatı markası JRO Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, sektördeki son gelişmeleri değerlendirirken, "Türkiye, otel ve turizm yatırımları için oldukça cazip bir pazar haline geldi. Özellikle rekor üstüne rekor kıran turist sayıları sonrası otel fiyatları artış gösterdi ve yabancı yatırımcıların ilgisi önemli ölçüde arttı" dedi.

Aksu, otel alım satımının risk sevmeyen yatırımcılar için neden çekici olduğunu şu şekilde açıkladı: "Küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte, fiziksel varlıkların değerini koruyan ve yönetim stratejileriyle riskleri minimize eden otel alım satımı, önemli kazanç fırsatları sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında yenileme gereksinimi duyan oteller, yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor."

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Aksu ayrıca, Türkiye'nin konumu itibariyle Avrupa ve Orta Doğu arasında stratejik bir köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin uluslararası otel alım satımı için önemli bir pazar olduğunu görüyoruz. Özellikle lüks otel segmentine olan talep artıyor ve bu durum Türkiye'nin uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiriyor" dedi.