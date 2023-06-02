Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı: Toplam pazar yüzde 71 oranında büyüdü - Son dakika ekonomi haberleri
ABONE OL

Otomotiv pazarında tüm zamanların rekoru

Türkiye otomotiv pazarı, yıl başından beri süren rekor trendini Mayıs ayına taşıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam pazar Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 71 oranında büyüdü ve 111 bin 356 adede yükseldi. Böylece otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı sonuçları elde edildi. Yılın ilk beş ayında elektrikli araç satışlarının geçen yıla göre 6 kat artış göstermesi de dikkat çekti. Sektör yetkilileri, yatırım amaçlı satışların devam ettiğini vurgularken, tedarik tarafında yaşanan sıkıntıların olmaması durumunda ise pazardaki satış adedinin daha da yüksek olabileceği öngörüsünü paylaşıyor

Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı: Toplam pazar yüzde 71 oranında büyüdü - Son dakika ekonomi haberleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.5 artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 58,8 artışla 340 bin 37 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 66,3 oranında arttı ve 104 bin 969 adede yükseldi.

10 YILLIK ORTALAMANIN YÜZDE 70 ÜSTÜNDE

Otomotiv pazarında Mayıs ayında ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Öyle ki, otomotiv pazarı rekor trendini Mayıs ayında da devam ettirdi.

ODMD verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mayıs ayına göre yüzde 70,9 büyüdü ve 111 bin 356 seviyesine çıktı. Böylece 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69.1 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı olarak da kayıtlara geçti.

ODMD’nin açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.5 artarak 87 bin 218 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 79.9 artışla 24 bin 138 seviyesine ulaştı.

SATILAN HER 10 ARAÇTAN 9'UNUN VERGİ ORANI DÜŞÜK

Yılın ilk beş ayında otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89.3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 185 bin 916 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 115 bin 236 adetle yüzde 33,9 pay aldı.

SUV MODELLER LİDERLİĞİ KORUDU

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 45,8 payla yine SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 29,7 payla sedan ve yüzde 22,1 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Bu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 56,2 artarak yüzde 85,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 43,4 artarak yüzde 0,7 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 92,9 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI ARTTI

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise, Ocak-Mayıs döneminde benzinli otomobillerin 231 bin 260 adet satış ile pazardan yüzde 68 pay aldığı görülüyor.

Dizel otomobil satışları 58 bin 843 adetle yüzde 17,3 pay, hibrit otomobil satışları ise 35 bin 348 adetle yüzde 10,4 pay aldı.

Yılın ilk dört ayında elektrikli otomobil satışları ise 10 bin 166 adetle yüzde 3 paya ulaştı. Böylece elektrikli araçlar satışlarını bir yılda 6 kat artırdı.

Bu dönemde, otogazlı otomobil satışları da 4 bin 420 adetle yüzde 1,3 paya ulaştı.

3 YILDAN FAZLADIR YATIRIM ARACI

Otomotiv pazarında uzunca bir süredir yatırım amaçlı satışlar görülüyor. Pandeminin başından bu yana devam eden bu durum, araç fiyatlarının kısa zamanda hızlı artmasından kaynaklanıyor.

Döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak artan araç fiyatları, otomobillerin ÖTV dilimini de bir üste taşıdığından, fiyatlarda kurdan daha hızlı bir yükseliş gerçekleşiyor. Bu tabloya araç bulma sorununun eklenmesi ise, ikinci elde fiyatların sıfır kilometre araçları aşmasına yol açıyor.

İşte tüm bunlar, otomobili yaklaşık 3 yıldır yatırımcısına kazandıran bir yatırım enstrümanı haline getirdi. Marka yetkilileri, bugün Türkiye'de satılan her 10 otomobilin 4'ünün yatırım amaçlı alındığını vurguluyor.

Dolayısı ile pazarda rekor üstüne rekor kırılması sektör nezdinde bir sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Pazarın ne kadar daha bu performansını sürdüreceği ise otomotiv çevrelerinde en çok sorulan soruların başında geliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fiat'ın ikinci elektriklisi ortaya çıktı
OTOMOBİL Fiat'ın ikinci elektriklisi ortaya çıktı
İçim Süt III. Ulusal Sütçülük Kongresi’nin ana destekçisi oldu
OTOMOBİL Ulusal Sütçülük Kongresi’ne İçim Süt desteği
Hyundai Amerika'da yeni batarya fabrikası kuracak
OTOMOBİL Amerika'da yeni batarya fabrikası kuracak
Stellantis'ten ABD'de batarya yatırımı sinyali
OTOMOBİL Stellantis'ten ABD'de batarya yatırımı sinyali
Toyota'dan nisanda rekor üretim
OTOMOBİL Japon markadan nisanda rekor üretim
Flaş iddia! İspanyol üretici otomobili bırakıyor... Seat devrediyor - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Flaş iddia! İspanyol üretici otomobili bırakıyor...
Toyota ve Daimler'den Japonya'da işbirliği
OTOMOBİL Toyota ve Daimler'den Japonya'da işbirliği
Kia EV9'un üzerindeki örtü kalktı! İşte özellikleri... - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Yeni 'amiral gemisi' düşük ÖTV ile gelecek
Renault Austral Türkiye'de satışa sunuldu
OTOMOBİL '100 araçtan 40'ı 'spekülatif' satılıyor'
Mercedes'in kompakt elektrikli modellerine yeni güç seçeneği geldi
OTOMOBİL Alman elektriklilere yeni güç seçeneği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.