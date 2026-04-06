Otonom sürüş tehlikesi! Türkiye henüz hazır değil

Türkiye’de otonom sürüş konusunda durum, “tam serbest” ya da “tam yasak” değil. Bu konuda geçiş döneminde, parçalı bir yasal düzenleme rejimi söz konusu.Ülkemizde otonom araçların yol açabileceği riskler, hukuki rejim ve sorumluluk paylaşımı, yolların teknik yeterliliği ve alt yapısı boyutlarıyla kapsamlı bir tartışma ve çalışma yürütülmesi gerekiyor. Tabloya baktığımızda; 1 Aralık 2024’te yayımlanan yönetmelikle Türkiye’de otonom araçlar ilk kez yasal zemine alındı ancak şu anda tam serbest trafik kullanımı bulunmuyor. Kullanım; otopark, sabit güzergah gibi belirli alanlarla sınırlı. Test ve kontrollü kullanım söz konusu. Seviye 1-2 denilen yarı otonom araçlar fiilen kullanılırken, seviye 3+ denilen tam otonom sürüş ise sınırlı, izinle kullanılabiliyor ve test aşamasında bulunuyor.

REKLAM

HUKUKİ ALT YAPI

Otonom sürüşün hukuki alt yapısı mevcut ancak eksik ve parçalı. Şu anda yönetmelik düzeyinde otonom araçların; teknik şartları, güvenlik sistemleri, tip onay süreçleri belirlenmiş durumda. Ancak bu mesele mevcut kanunlara yamalı bir şekilde derce edilmiş görünüyor. Münferit detaylı düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda ana çerçeve çizilmediği gibi gerekli özel hükümlerin de hayata geçirilmesi gerekiyor. Hazırlanmış olan yeni kanun teklifleri ise henüz yürürlüğe girmiş değil. Otonom ve Tam Otonom Araç Kanunu çalışmaları devam ederken Ceza Hukuku ve sorumluluk sistemi de yeniden düzenleniyor. Özetle Türkiye’de özel ve kapsamlı bir otonom araç kanunu henüz yok.

KAZADA SORUMLULUK

En kritik konulardan biri ölümlü bir kaza yaşanması durumunda sorumluluğun kimde olacağı… Mevcut durumda sorumluluk kaza meydana geldiğinde aracın içindeki sürücüde bulunuyor. Yeni taslak kanuna göre ise sorumluluk dağıtılıyor. Kusur detaylandırıldığında; Araç sahibi, yetkili sürücü/operatör, yazılım geliştirici, araç üreticisi ve veri sağlayıcı/alt yapı işletmecisi arasında dağıtılıyor. Yeni yasada ölümlü kazalarda hapis cezası ile birlikte para cezası da öngörülüyor. Yeni yaptırımlar da var; örneğin trafik ihlalinde aracın 30 gün trafikten men edilmesi, ağır kusur halinde sistemin işletme izninin iptali, izinsiz kullanımda 120 gün adli para cezası uygulanıyor.

OTONOM ARAÇLARIN ÇALIŞMASI

Otonom sürüş sistemleri temel olarak; ışık algılama ve menzil belirleme (LİDAR), radar, kamera sistemlerinden oluşan sensörler, yapay zeka ve makine öğrenmesinden oluşan algoritma ve gerçek zamanlı veri işlemeye dayalı karar sistemi ile çalışıyor. Bu sistemler; trafik işaretlerini okur, araçları ve yayaları algılar, bununla birlikte rota ve hız kararını verir. Otomotiv Mühendisleri Topluluğu SAE İnternational tarafından belirlenmiş otonomi seviyeleri şöyle:

REKLAM

- Seviye 0: Tam insan kontrolü

- Seviye 2: Yarı otonom (Tesla Autopilot vb.)

- Seviye 3: Araç kontrolü alır ama sürücü hazır olmalı

- Seviye 4: İnsan müdahalesi gerekmez (sınırlı alan)

- Seviye 5: Tam otonomTürkiye şu anda seviye 2’den 3’e geçiş aşamasında bulunuyor. Yani tam otonom sürüş için yasal ve teknik alt yapı hazır değil.

Türkiye’nin karayolları da tam otonom sürüşe hazır değil. Şerit çizgilerinin standardizasyonu zayıf, trafik levhalarında yer yer düzensizlikler var, yol kalitesi ve bakım farklılıkları var, V2X ve 5G sınırlı olduğu için dijital alt yapı tam oturmuş değil. Yapılması gerekenler; yüksek çözünürlüklü haritalar, akıllı trafik sistemlerinin yaygınlaşması, 5G ve V2X iletişim alt yapısının yaygınlaşması, standart yol çizgilerinin bütün coğrafyaya hakim olması. Ülkemiz şu anda Ar-Ge ve test aşamasında ve “seri otonom trafik” seviyesine ulaşmış değil.

DİREKSİYON KİMDE?

Bugünün en büyük hukuki sorusu şu: “Kaza anında karar veren kim?”Bu sorunun yanıtı bütün dünyada aranıyor; insan mı, yazılım mı, üretici mi? Bu nedenle hukuk sistemi şu anda, “karma sorumluluk modeline” doğru evriliyor. Sonuçta; Türkiye’de otonom sürüş; yönetmelik düzeyinde başlarken, sahada test amaçlı ve sınırlı kullanım mümkün, tam otonom sürüş serbest değil, hukuki sorumluluk net değil ve alt yapı henüz hazır değil. Yeni kanunla birlikte 2-3 yıl içinde Türkiye’de gerçek otonom trafik dönemi başlayabilir.