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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OYAK Çimento’dan 2025 yılında 3.5 milyar TL yatırım

        OYAK Çimento’dan 2025 yılında 3.5 milyar TL yatırım

        OYAK Çimento'nun finansal performansını gözler önüne seren "2025 Entegre Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu rapor, alternatif ham madde kullanımından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar, şirketin Türkiye'de ve küresel pazarlarda yarattığı yüksek katma değeri ve endüstriye yön veren sonuçlarını belgeliyor. Raporda, şirketin 2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı projelere aktarılan toplam yatırım tutarının 3.49 milyar TL seviyesine ulaştığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        OYAK Çimento'dan 3.5 milyar TL yatırım

        Türkiye çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren OYAK Çimento, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemini kapsayan faaliyetlerini, stratejik önceliklerini ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını şeffaf bir şekilde paydaşlarına sunduğu 2025 Entegre Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

        Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve GRI Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan rapor, şirketin kısa, orta ve uzun vadeli değer yaratma hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılını, zorlu küresel ekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara rağmen operasyonel dayanıklılığını koruduğu ve iş modelini daha çevik, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürdüğü bir yıl olarak tamamlayan OYAK Çimento, stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

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        Şirket, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) onaylı 2050 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda; enerji verimliliği, alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanlarındaki yatırımlarını sürdürüyor.

        Bu vizyonun en somut göstergelerinden biri olarak, 2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı toplam yatırımların tutarı 3.49 milyar TL seviyesine ulaştığı kaydedildi.

        Bu yatırımlar içerisinde en büyük payı, yüzde 85.6 oranıyla yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Şirket, sanayi sektörü için öz tüketim amaçlı hayata geçirilen en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini de yıl sonu itibarıyla devreye alarak sürdürülebilir enerji dönüşümünde önemli bir kilometre taşına imza attı.

        "Yeşil Çimento Mevzuatı" ile uyumlu şekilde düşük klinker içerikli ürün geliştirme çalışmalarına odaklanan OYAK Çimento, sürdürülebilir ürünlerden elde edilen gelirin toplam gelire oranını yüzde 34.8 seviyesine taşıyarak pazardaki konumunu güçlendirdi.

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        "DÖNÜŞÜME YÖN VERİYORUZ"

        Raporun sunuşunda değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, 2025 yılının OYAK Çimento için dayanıklılığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının ön plana çıktığı bir dönem olduğunu belirtti.

        Çalbıyık, "OYAK Çimento olarak temel önceliğimiz sektörümüzdeki dönüşüme yön vermek, değer zincirimizin her aşamasında kalıcı fayda üretmek ve ülkemizin sanayi gücünü küresel ölçekte temsil etmek oldu. Bugün OYAK Çimento; sürdürülebilir şehirler için çözüm geliştiren, teknolojiyle güçlenen, düşük karbonlu üretim yetkinliğini artıran ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren entegre bir sanayi şirketi olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

        Şirketin stratejik hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaşan OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela ise atılan adımların bugünün performansını güçlendirirken geleceğin üretim modelini de şekillendirdiğini vurguladı.

        Sela, "Yenilenebilir enerji, dijitalleşme, enerji verimliliği ve operasyonel süreklilik alanlarında attığımız adımlar, sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuzun ayrılmaz parçalarıdır. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz çevre odaklı yatırımlarla, OYAK Çimento’yu yalnızca çimento üreten bir şirket olmanın ötesine taşıma hedefimizi güçlendirdik" dedi.

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