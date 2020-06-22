Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu otomotiv gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dönemde birçok mecradan kendilerine ÖTV indirimine ilişkin soruların sorulduğunu kaydeden Şahsuvaroğlu, "Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki “ÖTV indirimi” beklemiyoruz" dedi.

'Haziran Satışları Geçen Yılı Geçecek'

Yüzde 0,49 kredi kampanyasının geçen sene 1 Ekim’den itibaren başlamış olan bir kampanya olduğunu altını çizen Şahsuvaroğlu, "Bu kampanya özellikle yerli üretimi desteklemek adına düzenlendi, ancak diğer markalar da bu kampanyaya özel bankalar aracılığı ile eşlik ettiler. Katkı paylı bir kampanya bu, bankalar baz faiz oranını bizlere veriyor ve oradan geriye gelmek için ise markalarımız bankalara komisyon ödemesi yaparak faiz oranını daha aşağıya çekiyorlar. Otomotiv sektöründe geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar Mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve Haziran ayında otomotiv satışları geçen senenin üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Haziran'da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı" diye konuştu.

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Türkiye’de satılan sıfır kilometre araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesinin ithal olduğunu da belirterek, "Avrupa’daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Türkiye’ye ise ilk aşamada araç veremeseler de hemen ardından tedariğimize yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor. Özellikle ana ve tedarik sanayii üretenleri ve yetkili satıcılık sistemi de bulunurlukla ilgili sıkıntıyı bertaraf etmek için elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor" dedi.

'ÇEVRECİ OTOMOBİLLERE İLGİ ARTIYOR'

Pandemi sürecinde çevreci araçlara bir yönelim olduğundan bahseden Şahsuvaroğlu, "Bu ürünlere de yavaş yavaş talep oluşmaya başladı. Ancak tam elektrikli araçlarda pandemi dolayısıyla bir miktar yavaşlama olduğunu ve beklenen satışların bir süre ötelendiğini düşünüyoruz. Son dönemlerde dünyada petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş olması da bu beklentiyi ötelemede bir araç oldu. Ama daha yaygın olarak yakın bir gelecekte hibrit teknolojileri, elektrikli teknolojileri önümüzdeki yıllarda showroomlarımızda tüketiciyle buluşturacağız" bilgisini paylaştı.