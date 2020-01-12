Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Devlet hastanelerinin yanı sıra SGK güvencesiyle çalışanlar devlet hastanesine olduğu gibi özel hastanelere de gidip muayene ve tedavi olabiliyor. Ancak bildiğimiz gibi bunun bir maliyeti oluyor. Öncelikle özel hastaneye gittiğinizde 15 TL katkı payı oranı ödüyorsunuz. Katılım payını sigortalı olan her hasta sağlık hizmeti aldığında ödemekle yükümlü. Hasta muayene olmak istediği bölüm sekreterliğinden giriş yapar yapmaz bu ücret tahsil ediliyor. Bu ücrete ek olarak her hastane muayene ücretini kendisi belirliyor. Ancak SGK'nın internet sitesinde hangi hastanenin hangi tür muayene için alabileceği maksimum ücret de bulunuyor.

HAYAT KURTARAN ADRES

https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/ilaveUcretHesaplama.faces

Yukarıdaki internet adresinden gittiğiniz hastane, muayene türü ve bunun için alınacak maksimum ücret kolıylıkla görülüyor. Örneğin tüm hastanelerde genel cerrahi için 60.48 lira olarak görülüyor. Tıp merkezlerinde ise bu tutar en fazla 51.48 lira düzeyinde olabiliyor.

Özel Hastanelerin muayene ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT ) tarafından düzenleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hastaneler SGK'nın belirlediği muayene ücretinin 2 katı kadar fark ücreti alabiliyor. Görece küçük hastaneler SGK listesinde bulunan fiyatlar kadar muayene ücreti alırken büyük ve lüks denilebilecek hastaneler (uzman doktor, doçent ve profesör muayenelerinde ücret 150 ile 400 lira arasına çıkıyor. 150-200 lira özel muayene ücreti talep edebiliyor. Tahlil ve tetkiklerde de SGK listesindeki fiyatın 2 katı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Görünün o ki devlet hastanelerinde sıra beklemek istemiyorsanız veya evinize çok yakın bir özel sağlık kuruluşunu tercih ettiğinizde eğer çok ciddi bir hastalık belirtisi için gitmediyseniz sadece SGK katkı payını ödeyerek hastaneden çıkabilmeniz için küçük hastanelerin tercih edilmesi daha makul.

Özel hastanelerde uzman ve doçent ve profesörün muayene ücreti:

Uzman doktor: 150 – 200 TL. arası

Doçent Doktor : 250-350 TL. arası

Profesör: 350 – 400 TL.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÇÖZÜMÜ

Özel hastanelerde muayene sonrası çok fazla ücret ödemek istemeyenler özel sağlık sigortası yaptırabilir ya da tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusunda bulunabilir. Özel hastaneler yönetmeliğinin 51. maddesi faturaların düzenlenmesi başlığını içeriyor. Bu maddeye göre herhangi bir şekilde tedavi edilen hasta için fatura düzenlenmesi zorunlu kılınıyor. Hastaya sunulan hizmetin karşılığında alınan bedelin ise ayrıntıları ile fiş ya da faturada düzenlenmesi gerekir. Ayrıca sağlık hizmeti dışında sunulan yiyecek, içecek, telefon gibi ekstra ücretlerin de piyasa rayiç bedelinin üzerinde olmaması gerekiyor.

ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK ÜCRETLER

MUAYENE ÜCRETLERİ EN YÜKSEK ÜCRET Kadın Hastalıkları 50 TL 66 TL 80-100 TL Üroloji 50 TL 56 TL 60-100 TL Kardiyoloji 30 TL 73 TL 60-100 TL Nöroloji 25 TL 62 TL 40-80 TL Beyin Cerrahi 35 TL 58 TL 50-100 TL Göz Hastalıkları 40 TL 49 TL 40-100 TL Dermatoloji 25 TL 54 TL 40-100 TL Göğüs Hastalıkları 30 TL 56 TL 30-60 TL Kulak Burun Boğaz 30 TL 51 TL 30-60 TL Genel Cerrahi 25 TL 60 TL 30-60 TL Dahiliye 25 TL 60 TL 30-60 TL Ortopedi 30 TL 51 TL 30-60 TL Fizik Tedavi 30 TL 54 TL 30-60 TL Yaşlı Hastalıkları 30 TL 60 TL 30-60 TL Plastik Cerrahi 40 TL 56 TL 30-60 TL

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