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Özel tarifelerle 440 milyon TL tasarruf

Bundan 8 yıl önce hayata geçirilen Vodafone Red tarifeleri, yurt dışında mobil internet dolaşım hakkı, indirimli alışveriş ve çeşitli mobil ve fiziksel hizmetlerden faydalanarak son bir yıl içinde 440 milyon TL tasarruf elde ettiler. Şirketin amacı, daha fazla tasarruf için yeni hizmetleri sunmak

13.08.2018 - 10:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Red tarifelerinin son bir yılını değerlendirmek için düzenlenen basın toplantısında konuşan Vodafone CEO'su Colman Deegan, şöyle konuştu: “Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, Türkiye’den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu ve birçok markada indirim gibi ayrıcalıklarla Red’li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu ayrıcalıklarla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 795 bin müşterimiz kullandı. Bu müşterilerimize toplam 440 milyon TL’lik fayda sağladık.”

Açıklanan verilere göre, Vodafone Red'liler son 1 yılda 213,3 milyon GB mobil internet kullandı, 20,5 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB'a ulaşan Vodafone Red'lilerin veri trafiği %57 arttı.

Red tarifelerini kullananlar, 396 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 40 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 3,4 milyon TL’si içerik servisleriyle olmak üzere yaklaşık 440 milyon TL’lik ayrıcalık elde ettiler. 

Mobil internet dolaşımı ile 245 milyon TL tasarruf

Vodafone, geçen yıl coğrafi kapsamını genişlettiği ve Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” adı altında ikinci bir ürün daha sunduğu mobil dolaşım hizmetini, böylece toplam 45 ülkeden 104 ülkeye çıkardı. Bu hizmet ile tüketiciler tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanabiliyorlar. Son 1 yılda 288 bin kişinin kullandığı “Her Şey Dahil Pasaport” hizmeti, Vodafone Red'lilere bu süreçte 245 milyon TL’lik tasarruf sağladı. 

Yurtdışını aramada 151 milyon TL kazanç

Türkiye’den yurtdışını ararken de avantaj elde eden Vodafone Red’liler, 23 ülkeyle yurtiçini arar gibi konuşabiliyor. Tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak hiçbir ek ücret ödemeden ya da herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadan diledikleri kadar yurtdışındaki ev, cep ve iş telefonlarını arayabiliyorlar. Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama %10’u yurtdışını aradı. Vodafone Red'liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 151 milyon TL tasarruf etti.

Geçen yıl Vodafone Red tarifelerine “Vodafone Pass” paketlerini de entegre eden Vodafone, bu paketlerle popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamalarının tarifedeki internetten yememesini sağlıyor. Böylece, Facebook’ta ve Instagram’da gezmek, WhatsApp’ta mesajlaşmak, YouTube'da video izlemek ya da Spotify’da müzik dinlemek kotadan yemiyor. “Vodafone Pass” paketleri, son 1 yılda 2,2 milyon kişi tarafından kullanılırken 38,9 milyon GB mobil internet tüketimine denk geldi.

Kültür sanat alanına da girdi

Vodafone Red, son bir yılda abonelerine kültür-sanat alanında da farklı deneyimler yaşattı. Türkiye’nin ilk dijital tiyatrosu “Kürk Mantolu Madonna” 2017-18 sezonunda VodafoneRed’in katkılarıyla sahnelenirken, Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nde ise dijital sinema seansları ve Sanal Gerçeklik gösterimleri yapıldı. Bu kapsamda, Kürk Mantolu Madonna’yı 9 bin Red’li izlerken, İstanbul Film Festivali’ne özel %50 bilet indirimi ile 5 bin 542 kişi, toplam 11 bin 330 bilet aldı. Bununla 95 bin 800 TL tasarruf sağlandı.

Vodafone Red’liler, “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasıyla tüm Vodafone Red ayrıcalıklarını cebe taşıyabiliyor. Kalan haklarını ve faturalarını takip edebiliyor, kendilerine özel Red ayrıcalıklarından yararlanabiliyor, her hafta sürpriz hediyeler kazanabiliyor, internetleri bittiğinde tek tıkla ek paket satın alabiliyorlar. Vodafone Red’liler, son 1 yılda toplam 1,9 milyon Red kullanıcısı 150 milyon kez “Vodafone Yanımda”yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

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