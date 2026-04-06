Özer Çak yazdı: Fenerbahçe umut tazeledi!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’ın Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Beşiktaş derbisine çok daha büyük bir anlam yükleyerek sahaya çıktı. Zirve yarışında yeniden iddia ortaya koyabilmek için bu karşılaşma adeta bir fırsat maçıydı. Teknik direktör Domenico Tedesco, mücadeleye ideal sayılabilecek bir 11 ile başlarken, muhtemel kadrolardan farklı olarak Kerem Aktürkoğlu’nu yedek kulübesinde başlatması dikkat çekti.

Karşılaşma adeta golle başlıyordu. Henüz 30. saniyede Nene ile yakalanan net fırsat gole dönüşse, belki de derbi tarihinin en erken gollerinden biri izlenecekti. Bu pozisyonun hemen ardından Beşiktaş da Oh ile tehlikeli geldi ancak Ederson kritik bir kurtarışla gole izin vermedi. Tempolu başlayan mücadelede Fenerbahçe adına talihsiz bir gelişme ise 24. dakikada yaşandı. Takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Asensio, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Fred’e bıraktı. Sakatlıkların bu sezon peşini bırakmadığı sarı-lacivertliler için bu değişiklik, oyun planını da doğrudan etkiledi.

İlk yarıya genel olarak bakıldığında Fenerbahçe’nin topa daha fazla sahip olduğu bir oyun vardı ancak bu üstünlük üretkenliğe yansımadı. Gerçek bir santrforun yokluğu bir kez daha kendini hissettirdi. Hücumda etkisiz kalan sarı-lacivertlilerde Musaba’nın topu gereksiz yere ayağında tutması da tempo kaybına neden oldu. Öte yandan milli takım dönüşünde formda olan Kerem Aktürkoğlu’nun yokluğu, ilk 45 dakika boyunca en çok hissedilen eksiklerden biri oldu. Nitekim Tedesco’nun bu tercihi, devre arasında dahi tartışılmaya başlandı.

İkinci yarıya ise daha istekli başlayan bir Fenerbahçe vardı. Oyun temposu arttı, rakip yarı sahada daha fazla görünmeye başlandı. 56. dakikada bulunan gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilince sarı-lacivertliler adına bir kırılma anı yaşandı. Bu pozisyonun hemen ardından Beşiktaş savunmasının hatasında topu önünde bulan Sidiki Cherif, mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi. Aynı oyuncu ilerleyen dakikalarda bir net pozisyondan daha yararlanamazken, Fenerbahçe’nin gol arayışı giderek daha stresli bir hal aldı.

Dakikalar ilerledikçe tribünlerde sabırsızlık artarken, Fenerbahçe’nin kaçırdığı fırsatlar da taraftarlara adeta saç baş yoldurdu. Ancak futbol bazen son ana kadar bitmiyor. Uzatma dakikalarında gelen bir pozisyon, derbinin kaderini değiştirdi. 90+7’de kazanılan penaltı, sarı-lacivertliler için altın değerindeydi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11’de hata yapmadı ve Fenerbahçe’ye hayati bir galibiyet getirdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, belki oyun olarak tatmin etmese de hedefi olan üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Derbi galibiyeti, şampiyonluk umutlarını bir süre daha canlı tutarken, sahadaki oyun hala ciddi soru işaretleri barındırıyor. Sarı-lacivertliler için bundan sonraki süreç oldukça net; Kalan tüm maçları kazanmak ve rakibi Galatasaray’ın puan kaybetmesini beklemek. Çünkü Fenerbahçe, ipleri çoktan kendi ellerinden bırakmış durumda.