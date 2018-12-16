Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek!

16.12.2018 - 10:13 | Güncelleme:

Kardeşinin hastalığı nedeniyle küçükken ‘geçici suskunluk’ yaşayan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, önceki akşam Miss Universe’de dünyanın karşısına çıkıp gurur yaşadı. Kaymaz, yarışmanın favorisi Venezuela Güzeli'nin yanında yürüyen kızı için, "20 yaşında, muhtemel kraliçenin yanında aslanlar gibi yürüdün. Bravo sana" sözleriyle gurur duyduğunu dile getirdi

  • 1 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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    Kardeşinin hastalığı nedeniyle küçükken ‘geçici suskunluk’ yaşayan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, önceki akşam Miss Universe’de dünyanın karşısına çıkıp gurur yaşadı.

  • 2 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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    Tayland'da 17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe öncesi, güzeller önceki akşam mayo ve gece kıyafetleriyle podyumdaydı. Türkiye Güzeli Tara De Vries, pembe mayo ve bej rengi elbisesiyle göz kamaştırdı.

     

  • 3 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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    Kaymaz, yarışmanın favorisi Venezuela Güzeli'nin yanında yürüyen kızı için Instagram'da sarf ettiği şu sözleriyle Tara'yla gurur duyduğunu dile getirdi:

  • 4 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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    "20 yaşında, muhtemel kraliçenin yanında aslanlar gibi yürüdün. Bravo sana."

  • 5 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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    Tara de Vries, özel geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

  • 6 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 17 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 21 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 22 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 23 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 24 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 25 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 26 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 27 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 28 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 29 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 30 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 31 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 32 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 33 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 34 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 35 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 36 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 37 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 38 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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  • 39 Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek! - Magazin haberleri
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