Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e destek!

Kardeşinin hastalığı nedeniyle küçükken ‘geçici suskunluk’ yaşayan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, önceki akşam Miss Universe’de dünyanın karşısına çıkıp gurur yaşadı. Kaymaz, yarışmanın favorisi Venezuela Güzeli'nin yanında yürüyen kızı için, "20 yaşında, muhtemel kraliçenin yanında aslanlar gibi yürüdün. Bravo sana" sözleriyle gurur duyduğunu dile getirdi