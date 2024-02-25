Paris Saint-Germain: 1 - Rennes: 1 |MAÇ SONUCU
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.
Giriş: 25.02.2024 - 21:47 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:47
Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında evinde karşılaştığı Rennes ile 1-1 berabere kaldı.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan 23. hafta maçında Rennes, 33. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
PSG, Gonçalo Ramos'un 90+7'de bulduğu golle maçta eşitliği sağladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.
Lider PSG, bu sonuçla puanını 54'e, Rennes ise 35'e yükseltti.