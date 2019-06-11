Pekçok kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte pekçok kelimesinin yazım şekli.

PEKÇOK MU, PEK ÇOK MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda pekçok kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Pek çok sıfattır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "pek çok" şeklinde ayrı yazılır.

Örnek:

Pek çok kişiye yardım ettim

Pek çok kez başarı belgesi aldım