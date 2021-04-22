Pembe WhatsApp tuzağına dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiUygulamaPembe WhatsApp tuzağına dikkat! Haberler
ABONE OL

Bu sahte güncellemeye dikkat: Pembe WhatsApp’a sakın aldanmayın!

Android kullanıcıları, WhatsApp aracılığıyla yayılan yeni bir tehdit ile karşı karşıya. Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıları WhatsApp ve diğer büyük mesajlaşma platformlarında dolaşan ve yeni bir WhatsApp renk teması öneren mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Peki nedir bu Pembe WhatsApp olayı? Hangi tehditleri barındırıyor? Pembe WhatsApp’ı indirenler ne yapmalı?

Pembe WhatsApp tuzağına dikkat! Haberler
Pembe WhatsApp tuzağına dikkat!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Anlık iletişim platformu WhatsApp’a ilgili olarak son günlerde ortada dolanan pembe WhatsApp temasıyla ilgili olarak siber güvenlik uzmanlarından uyarı geldi. Siber güvenlik kuruluşu Eset Araştırmacısı Lukas Stefanko, sahte bir Whatsapp güncellemesiyle yayılan kötü amaçlı yazılımı analiz ederek kullanıcıları uyardı. Platform için resmi bir güncelleme olduğunu iddia eden "WhatsApp Pink" teması, gerçekte WhatsApp ve diğer büyük sohbet uygulamalarındaki mesajlara otomatik yanıtlar gönderiyor.

Lukas Stefanko’nun yaptığı açıklamaya göre "WhatsApp Pink”, Ocak ayında ortaya çıkarılan WhatsApp otomatik yanıt solucanının güncellenmiş bir sürümü. Truva atının güncellenmiş sürümü sadece WhatsApp mesajlarına değil, aynı zamanda diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında alınan mesajlara da otomatik yanıt veriyor.

TELEGRAM, SIGNAL, SKYPE, VIBER KULLANICILARINI DA TEHDİT EDİYOR

Bu durumun belirgin bir şekilde daha geniş yayılımının nedeni olabileceğini ifade eden Stefanko, “Truva atı, WhatsApp, WhatsApp Business, Signal, Skype, Viber, Telegram gibi uygulamalarda alınan mesajlara ve WhatsApp'ın çeşitli resmi olmayan, üçüncü taraf sürümlerinden birine otomatik olarak indirilebileceği bir web sitesine bağlantı ile yanıt veriyor" dedi.

İŞTE PEMBE WHATSAPP GERÇEĞİ

KÖTÜNÜN BAŞLANGICI OLABİLİR

Android / Spams.V olarak algılanan yeni sürümün, sadece bir "test sürümü" olabileceği belirten Stefanko, gelecekte daha kötü niyetli bir varyantının olabileceği ayrıca, web sitesinin gelecekte çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini barındırmak için kullanılabileceği konusunda uyardı.

RESMİ MAĞAZALAR DIŞINDAN UYGULAMA YÜKLEMEYİN

Stefanko'ya göre, kötü amaçlı uygulamayı indirmek ve yüklemek için, kullanıcılardan resmi Google Play mağazası dışındaki yerlerden uygulamaların yüklenmesine izin vermeleri ve bu nedenle Android cihazlarda anahtar ve varsayılan olarak etkinleştirilmiş güvenlik önlemini devre dışı bırakmaları istenmez. Ancak, kötü amaçlı yazılım kullanıcının bildirimlerine erişmek için izin istiyor.

Yükleme işlemi tamamlandığında ve kullanıcı "WhatsApp Pink" e tıkladıktan sonra, uygulama hiç yüklenmediğini iddia ederek kendini gizliyor. Kurban daha sonra, farkında olmadan daha fazla yayılmasına neden olacağı, cevap vermek zorunda kalacağı bir mesaj alacaktır.

PEMBE WHATSAPP’I İNDİRENLER NE YAPMALI?

WhatsApp Pink’i indirdiyseniz, Ayarlar ve Uygulama Yöneticisi alt menüsü aracılığıyla kaldırabilir veya cihazınızı tarayacak ve otomatik olarak kaldıracak tam özellikli bir Android güvenlik çözümü yükleyebilirsiniz. Uzmalar, gelecekte bu ve benzeri dolandırıcılıklara kanmamak için alınabilecek önlemleri ise şu şekilde sıralıyor:

- İstenmeyen bir mesajla tanımadığınız birinden aldığınız bağlantılara veya eklere asla tıklamayın.

- Sıkı onay süreçlerine sahip oldukları için yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirin.

- Her zaman saygın bir mobil güvenlik çözümü kullanın.

- Uygulamalara ne tür izinler verdiğinize karşı dikkatli olun.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Samsung Galaxy A32 Türkiye'de satışa çıktı! İşte Samsung Galaxy A32 özellikleri ve fiyatı...
TEKNOLOJİSamsung Galaxy A32 Türkiye'de satışa çıktı!
SON DAKİKA: Thodex skandalının perde arkası! Thodex battı mı?
TEKNOLOJİİşte skandalın perde arkası!
Red Bull TV Türkiye'de yayında! Red Bull TV ücreti ne kadar?
TEKNOLOJİRed Bull TV Türkiye'de yayında!
YouTube Kids Türkiye'de yayında! YouTube Kids nedir?
TEKNOLOJİYouTube Kids Türkiye'de yayında!
DUYURULDU! Son dakika: YouTube Kids Türkiye’de kullanıma açıldı! Haberler
TEKNOLOJİYouTube Kids Türkiye’de!
Yerli oyun girişimi Ace Games 7 milyon dolar yatırım aldı - Haberler
TEKNOLOJİ7 ayda 7 milyon dolar topladı
Instagram için Postegro uygulaması şikayet yağmuruna tutuldu! Haberler
TEKNOLOJİBu uygulamaya şikayet yağıyor!
Vodafone Türkiye şebekesinde yenilenebilir enerjiye geçti - Haberler
TEKNOLOJİŞebekesinde yenilenebilir enerjiye geçti
AirTag nedir, nasıl kullanılır? AirTag fiyatı ne kadar?
TEKNOLOJİApple'ın son ürünü AirTag karşınızda
Apple iPad Pro'yu tanıttı! İşte Apple'dan M1 çipli yeni 12 inç iPad Pro özellikleri ve fiyatı!
TEKNOLOJİApple'dan M1 çipli iPad Pro!