"YARIŞTAN KOPARILMAYA ÇALIŞILDIK"

"Tebrik ediyorum. Çok önemli ve kritik bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı."

"KABUL EDİLEMEZ NOKTAYA GELDİ"

"Bizim en uzak tribünlerin en ücra köşesinden rahatlıklar görebildiğimiz penaltıyı ne sahadaki hakem görebildi, ne VAR'daki uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Günlerdir algılar, Lale Orta, MHK diyolar, bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak algısı... Herhalde bu işte bir tek hakemlerin haberi yok. Herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü iş. Ben bütün kurumlara sesleniyorum, bu lobicilerden korkmayın. Son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın. Ligin kalan itibarini kurtarmayua çalışalım."