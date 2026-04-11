Pendikspor: 1 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çorum FK, 1-1 berabere kaldı. 90+3. dakikada Mame Thiam'ın attığı golle beraberliği kurtaran Çorum FK, puanını 64'e yükseltti. 67. dakikada Görkem Bitin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Pendikspor ise haftayı 58 puanla tamamladı.
Giriş: 11.04.2026 - 18:01
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibini öne geçiren golü 21'de Görkem Bitin atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Mame Thiam kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Görkem Bitin, 67. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 58'e, son üç maçta galibiyet yüzü göremeyen Çorum FK ise 64'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Çorum FK, Sivasspor'u ağırlayacak.
