Pendikspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Ivo Vieira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez’in getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

✍🏼 Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.



Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/OmGGQGYuNH — Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) February 29, 2024

Üzülmez, son olarak Mayıs 2022-Mart 2023 arasında Eyüpspor’u çalıştırmıştı.