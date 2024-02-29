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        Pendikspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

        Pendikspor'da Ivo Vieira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:13
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        Pendikspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
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        Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Ivo Vieira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez’in getirildiğini açıkladı.

        İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

        Üzülmez, son olarak Mayıs 2022-Mart 2023 arasında Eyüpspor’u çalıştırmıştı.

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