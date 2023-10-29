Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe, ligin 10. haftasında Pendikspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler lig tarihinde ilk kez karşılaşacağı rakibini mağlup edip galibiyet serisini sürdürmek isitiyor. Pendikspor ise güçlü rakibini devirip sürpriz yapma peşinde... Peki, Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.
DEPLASMANDA GOL YEMEDİ
Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
PENDİKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Pendikspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
PENDİKSPOR'LA LİGDE İLK RANDEVU
Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
LIVAKOVIC
OSAYI-SAMUEL
BECAO
SAMET
FERDİ
İSMAİL YÜKSEK
FRED
SZYMANSKI
İRFAN CAN