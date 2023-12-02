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        Pendikspor-Galatasaray maçında elektrik gitti!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında stadyumda elektrikler gitti. Kısa süre sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 20:18
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        Pendik-G.Saray maçında elektrik gitti!
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray, Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka devam ederken, 37. dakikada stadyumda elektrikler gitti.

        15 saniye sonra elektriklerin gelmesiyle karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

        Aynı durum maç öncesinde futbolcular ısınmadayken de yaşanmıştı.

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