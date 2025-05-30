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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun PES 2021 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2021 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        PES 2021 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2021 kaç GB boş alan istiyor?

        PES 2021, futbol severlere gerçekçi ve detaylı bir futbol deneyimi sunmayı amaçlayan, oyun dünyasında uzun yıllardır saygın bir yer edinmiş olan Pro Evolution Soccer serisinin önemli bir parçasıdır. Bu oyunda, oyuncular sadece sahada top sürme ve gol atma gibi temel futbol eylemlerini gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda taktiksel derinlik, takım yönetimi ve oyuncu psikolojisi gibi unsurlarla da karşılaşırlar. PES 2021'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, oyunun grafikleri ve animasyonlarıdır; oyuncuların hareketleri son derece akıcı ve doğal görünürken, stadyum atmosferi ve seyirci tepkileri de oyunun gerçekçilik düzeyini artırır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:52
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        PES 2021 sistem gereksinimleri
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        Oyuncular, lisanslı takımlar ve ligler sayesinde dünya çapında tanınan kulüplerle maç yapabilir, favori futbolcularını kontrol ederek kendilerini gerçek bir futbolcu gibi hissedebilirler. Sezon modları, çevrimiçi karşılaşmalar ve kariyer modları gibi farklı oynanış seçenekleri sunularak oyuncuların ilgisi uzun süre canlı tutulur. PES 2021, özellikle futbolun stratejik yönünü seven, hızlı reflekslerinin yanı sıra doğru karar verme yeteneklerini geliştirmek isteyenler için ideal bir tercihtir.

        Oyunun yapay zekası gelişmiş olup, rakip takımın taktiklerine karşı etkili çözümler üretmek ve takımın performansını sürekli olarak optimize etmek gereklidir. Grafiksel ve teknik gelişmeler sayesinde, PES 2021 futbolun heyecanını ve dinamizmini gerçekçi bir şekilde dijital ortama taşır. Oyun, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarıyla geniş bir kitleye hitap eder ve futbol tutkunlarının kendi yeteneklerini sanal sahada sergilemelerine olanak sağlar.

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        PES 2021 KAÇ GB?

        PES 2021, futbolseverler için oldukça kapsamlı ve detaylı bir oyun deneyimi sunar. Bu oyunun dosya boyutu, oyuncuların platformuna göre değişiklik göstermekle birlikte, PC sürümünde yaklaşık 40 gigabayt civarındadır. Bu büyüklük, oyunun içeriği, grafik kalitesi, oynanış mekanikleri ve ses efektlerinin zenginliği düşünüldüğünde makuldür. Ayrıca, oyunun resmi güncellemeleri ve indirilebilir içerikleri (DLC) eklendikçe depolama alanı ihtiyacı biraz daha artabilir.

        Konsol versiyonlarında ise genellikle dosya boyutu PC'ye kıyasla biraz daha azdır, ancak burada da farklı güncellemeler ve sezon paketleri oyunun kapladığı alanı etkileyebilir. PES 2021’in dosya büyüklüğü, modern futbol oyunları standartlarına uygundur ve oyuncuların cihazlarında yeterli boş alan bulundurması önemlidir. Oyunun yüksek kaliteli grafiklerle, gelişmiş animasyonlarla ve detaylı futbol dinamikleriyle donatılması, dosya boyutunun bu seviyede olmasının temel nedenlerindendir.

        Fotoğraf kaynak: Playstation

        PES 2021 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        PES 2021 hem grafikleri hem de oyun içeriği bakımından tatmin edici bir futbol deneyimi sağlar. Oynamak isteyenlerin bilgisayarlarında ya da konsollarında boş alan ayırmaları gerekir. Futbolun sadece bir spor değil; strateji, sabır ve beceri gerektiren kompleks bir oyun olduğunu en iyi şekilde yansıtan başarılı bir futbol simülasyonu olarak öne çıkar.

        • İşletim Sistemi: Oyunu oynamak için bilgisayarınızda en az Windows 8.1 veya Windows 10 64 bit sürümü bulunmalıdır. Bu işletim sistemleri, oyunun gerektirdiği DirectX 11 gibi güncel grafik teknolojilerini destekleyerek sorunsuz bir deneyim sağlar. 32 bit sistemler desteklenmediğinden, modern ve 64 bit işletim sistemlerine sahip olmak zorunludur.
        • İşlemci (CPU): Minimum sistemde Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350 işlemciler tercih edilmelidir. Bu işlemciler, oyunun temel hesaplama ihtiyaçlarını karşılayabilir, yapay zekâ hareketlerini ve fizik hesaplamalarını yeterince hızlı gerçekleştirir. Önerilen sistemde ise Intel Core i7-3770 veya AMD FX 8350 gibi daha yüksek performans sunan işlemciler yer alır.
        • Bellek (RAM): PES 2021 için minimum 8 GB RAM gereklidir. RAM miktarı, oyunun yüklenmesi ve akıcı çalışması için önemlidir; eksik RAM, oyun sırasında donma veya yavaşlama sorunlarına yol açabilir. 8 GB RAM, hem oyun motorunun hem de arka plandaki sistem süreçlerinin stabil çalışması için yeterlidir.
        • Ekran Kartı (GPU): Oyunun grafiklerini işlemek için minimum Nvidia GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 gibi ekran kartları kullanılmalıdır. Bu kartlar 2 GB VRAM kapasitesi ile orta seviye grafik performansı sunar. Daha kaliteli grafik ve yüksek çözünürlük için önerilen kartlar Nvidia GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X’tir. Bu modeller 4 GB VRAM ile daha ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü grafiklerin üstesinden gelir.
        • Depolama Alanı: Oyunu kurmak ve oynarken güncellemeleri almak için en az 40 GB boş hard disk alanı gerekir. Bu alan, oyunun temel dosyaları, ses paketleri, grafikler ve olası ek içerikler için ayrılmıştır. Depolama alanının yeterli olması, oyun performansını etkileyebilir; dolu bir disk sürücüsü oyunun yavaş açılmasına veya hata vermesine sebep olabilir.
        • DirectX Desteği: PES 2021, DirectX 11 desteği gerektirir. Bu grafik arayüzü, oyun motorunun görselleri ve efektleri en iyi şekilde işleyebilmesi için gerekli olup, daha iyi ışıklandırma, gölgelendirme ve efekt kalitesi sağlar.
        • Çözünürlük ve Görüntü Kalitesi: Minimum desteklenen çözünürlük 1280x720 olup, bu seviyede oyun temel grafiklerle oynanabilir. Ancak önerilen çözünürlük 1920x1080 yani Full HD’dir. Bu çözünürlükte oyunun görselleri daha net ve detaylı olur, oyuncu deneyimi daha etkileyici hale gelir.
        • İnternet Bağlantısı: Oyunun çevrimiçi modlarını kullanmak için stabil bir internet bağlantısı gereklidir. Çok oyunculu maçlar, sezonlar ve güncellemeler için hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı oyunun keyfini artırır.
        • Ses Kartı: Oyunun atmosferini ve gerçekçi futbol deneyimini tamamlamak için güncel ve uyumlu bir ses kartı önemlidir. Çevresel ses efektleri ve stadyum kalabalığı gibi detaylar ses sistemiyle desteklenir.

        PES 2021, modern orta ve üst seviye bilgisayarlarda yüksek performans ve görsel kalitesi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinimler, oyunculara sorunsuz, akıcı ve tatmin edici bir futbol deneyimi yaşatmak için optimize edilmiştir. Oyunun ihtiyaç duyduğu donanımların güncel ve yeterli olması, oyun sırasında performans düşüklüklerini ve teknik problemleri önler.

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