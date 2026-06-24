Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
Petrol fiyatları, daha fazla tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi vesavaşın sona ermesine yönelik ilerlemelerle birlikte düşüşünü sürdürdü
Giriş: 24 Haziran 2026 - 08:43 Güncelleme:
Gemilerin uydu sinyallerini açık tutarak boğazdan geçiş yapması, armatörlerin güveninin arttığına işaret ederken, Uluslararası Denizcilik Örgütü de yüzlerce geminin Basra Körfezi’nden çıkmasına olanak tanıyan güvenlik garantileri aldığını açıkladı.
Bloomberg HT'deki habere göre petrol fiyatları, daha fazla tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi ve ABD ile İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydetmesiyle düşüşünü sürdürdü.
ABD ham petrolü (WTI), önceki seansta yüzde 1’den az gerilemesinin ardından varil başına 73 dolar civarında işlem gördü. Brent petrol ise günü 77 doların üzerinde kapattı.
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