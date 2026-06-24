Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.539,61 %-1,29
        DOLAR 46,4972 %0,05
        EURO 52,8698 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.084,46 %-0,95
        FAİZ 41,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 91,77 %-0,28
        BITCOIN 62.988,00 %0,95
        GBP/TRY 61,3877 %-0,04
        EUR/USD 1,1366 %-0,14
        BRENT 76,50 %-0,75
        ÇEYREK ALTIN 9.948,10 %-0,95
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

        Petrol fiyatları, daha fazla tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi vesavaşın sona ermesine yönelik ilerlemelerle birlikte düşüşünü sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 08:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Gemilerin uydu sinyallerini açık tutarak boğazdan geçiş yapması, armatörlerin güveninin arttığına işaret ederken, Uluslararası Denizcilik Örgütü de yüzlerce geminin Basra Körfezi’nden çıkmasına olanak tanıyan güvenlik garantileri aldığını açıkladı.

        Bloomberg HT'deki habere göre petrol fiyatları, daha fazla tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi ve ABD ile İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydetmesiyle düşüşünü sürdürdü.

        ABD ham petrolü (WTI), önceki seansta yüzde 1’den az gerilemesinin ardından varil başına 73 dolar civarında işlem gördü. Brent petrol ise günü 77 doların üzerinde kapattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karabük'te 1750 yıllık pitos mezar bulundu

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık pitos (küp) mezara rastlandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Meloni'den Trump açıklaması
        Meloni'den Trump açıklaması
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yağmur da var sıcak hava da
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        3 ölü, 4 yaralı! Rize'de kaza...
        3 ölü, 4 yaralı! Rize'de kaza...
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!