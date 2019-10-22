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Ceyhan'da petrole büyük savunma duvarı

HABERTURK.COM

Azerbaycan petrolünün, uluslar arası pazarlara çıkış kapısı olan Ceyhan’da büyük savunma duvarı… Türkiye’nin, Suriye’de başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” sonrasında Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’nda ve Ceyhan’da, güvenlik önlemleri artırıldı; herhangi bir nedenle petrol akışının aksamaması için ek önlemler devreye konuldu. Ceyhan odaklı gerekirse yeni önlemlerin de alınabileceği belirtiliyor. Olcay Aydilek'in haberi

petrol boru hattı

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Azeri petrolü, Ceyhan’a kadar geliyor. Ceyhan’dan da gemilere yüklenerek uluslar arası pazarlara ulaştırılıyor. BTC Petrol Boru Hattı’nın toplam uzunluğu, bin 768 kilometre. Hattın, bin 78 kilometrelik bölümü Türkiye sınırlarında yer alıyor. Türkiye’de, 10 il ve 330 köyden geçiyor.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖNLEMLER

Türkiye, hattın güvenliğine özel bir önem veriyor. Hatta, her türlü dış müdahalenin önünü kesmek için teknolojik olanaklardan da sonuna kadar yararlanılıyor. Ancak, zaman zaman hatta petrol çalmak için müdahaleler gündeme gelebiliyor. Kimi zaman da başka amaçlı müdahale girişimleri gündeme geliyor.

EK ÖNLEMLER DEVREDE

Türkiye’nin, bu kapsamda Suriye’de terör yapılanmasına yönelik başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” sonrasında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nda ve Ceyhan’da, güvenlik önlemleri artırıldı.

Hattan, petrol akışının aksamaması için ek bazı önlemler devreye alındı. Kaynaklar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine Ceyhan odaklı gerekirse yeni önlemlerin de alınabileceğini belirterek, “Gereken adımlar atılıyor ve atılmaya devam edecek” mesajı verdi.

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