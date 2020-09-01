HABERTURK.COM

Türkiye’ye bu yıl giriş yapan akıllı telefon markası realme, dünya çapında 13 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan “C” Serisi’nin yeni üyesi C11’i satışa sundu. Markanın “Pil kralı” olarak konumlandırdığı realme C11, geometrik tasarımı, 6.5 inçlik geniş ekranı ve büyük pil kapasitesiyle dikkat çekiyor. 5000 mAh’lik pil ile donatılan telefon, soyut resim ustası Piet Cornelies Mondrian'ın resminden esinlenen geometrik tasarımı ile geliyor.

realme C11, 5000 mAh pili ile 40 güne kadar bekleme süresine sahip. Bu pil ömrü sayesinde kullanıcılar kesintisiz 169.8 saat müzik dinleyebiliyor, 21 saat film izleyebiliyor ve 12 saat oyun oynayabiliyorlar. Android 10 tabanlı realme kullanıcı arayüzü ile cihaz, hızlı uygulama dondurma, ekran pil optimizasyonu ve AI güç tasarrufu özellikleri ile arka plan uygulama güç kullanımını azaltıp pil dayanıklılığını artırıyor.

realme C11, pili koruyan 304 paslanmaz çelikten yapılmış korumanın yanı sıra, olası kazaları önlemek için şarj adaptörü ve kablosunda bulunan güvenlik izleme çipleri ile kullanıcının güvenliğine odaklanıyor. Cihaz, OTG ters şarj özelliği ile, AIoT ürünlerinin şarj edilmesine yardımcı oluyor.

MONDRIAN’IN GEOMETRİK TASARIMI...

Herkes için şık ve birinci sınıf ürünler üretmek hedefiyle çalışan realme, teknoloji endüstrisine pop kültürü getirmek ve gençlerin tercih ettiği daha kişiselleştirilmiş tasarımlar yaratmak için önde gelen tasarımcılar ve sanatçılarla birlikte “realme Tasarım Stüdyosu”nu kurdu. Modaya öncülük eden göz alıcı ürünler sunmak amacıyla tasarımda her zaman farklı unsurlar deneyen marka, C11’in tasarımında ise soyut resim ustası Piet Cornelies Mondrian'ın geometrik resminden esinlendi.

C11’in arka yüzeyi; uygulanan sektör lideri Alman beş eksenli hassas radyum kazıma işlemi, 300 dakika cilalama ve üzerine kazılı zarif eğriler ile daha çekici ve parlak bir görünüme kavuşuyor. Buna rağmen parmak izlerine daha az duyarlı olan arka yüzey, çizilme ve kaymayı etkili bir şekilde önlüyor.

TÜRKİYE FİYATI 2699 TL

Helio G35 ile öne çıkan ve LPDDR4X RAM tarafından desteklenen realme C11, iki SIM kart yuvasına ve 256 GB'a kadar artırılabilen bir SD kart yuvasına sahip. 6.5 inç boyutunda 20:9 büyük ekranıyla realme C11’de ekran gövde oranı yüzde 88.7'ye kadar çıkıyor. 13 MP çift arka kameraya sahip olan realme C11, donanım düzeyinde bokeh efektine ve gece çekimleri için de Nightscape Modu ile geliyor.

“Baharat grisi” ve “nane yeşili” olmak üzere 2 renk seçeneği ile raflardaki yerini alacak olan realme C11, Türkiye’de 5 Eylül’den itibaren Mediamarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarında 2699 TL’den satışa sunulacak.