ING Basketbol S\u00fcper Ligi ekiplerinden P\u0131nar Kar\u015f\u0131yaka, T\u00fcrk Telekom la yollar\u0131 ayr\u0131lan Can Korkmaz la anla\u015ft\u0131. P\u0131nar Kar\u015f\u0131yaka dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 28 ya\u015f\u0131ndaki oyun kurucu Can Korkmaz la 1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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